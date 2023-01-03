Окупанти обстрілюють Донеччину: у Дружківці ракета впала на відому льодову арену

Росіяни продовжують бомбити Донбас

У ніч на 3 січня окупанти завдали ударів по ряду населених пунктів у Донецькій області, зокрема під обстрілами опинилися Краматорськ, Дружківка та Яківка.

Як інформує заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі, по Дружківці було завдано двох ракетних ударів.

Перший з них припав по місту, внаслідок чого поранення отримали дві людини. Другого удару завдано по селу Яковлівка.

Гендиректор хокейного клубу Донбас Федір Іллєнко пізніше повідомив, що під час обстрілу Дружківки снаряди впали на льодову арену "Альтаїр", яка є домашньою ареною провідного українського хокейного клубу "Донбас".

Крім того, Краматорська міська рада повідомила про те, що місто зазнає обстрілів і закликала людей перебувати в укриттях.

Варто зазначити, що момент вибуху стався, коли в прямому ефірі вів репортаж представник французького каналу TMC. Спочатку повідомлялося, що це сталося у Дружківці, проте пізніше з’явилися дані, що йдеться про Краматорськ.

Як повідомлялося раніше, окупанти в новорічну ніч нанесли масований удар по українських містах, особливо від обстрілів постраждала Київська область.