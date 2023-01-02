Ворог поливає лінію фронту вогнем та наступає під Бахмутом: свіжі карти боїв в Україні

Відбиті 11 атак ворога за добу

Російські окупанти продовжують атакувати Україну не тільки по містах в тилу, а й на лінії фронту. Наступальні дії ворог веде на Бахмутському напрямку.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, атаки задля покращення свого тактичного положення окупанти ведуть Куп'янському, Лиманському (лінія Сватове — Кремінна) та Авдіївському напрямку. Оборону захопленої території продовжують на межі Донецької та Запорізької областей.

Атаки ворога були відбиті як на Луганщині, так і на Донеччині. В Луганській області в околицях Стельмахівки та Білогорівки, а в Донецькій нападу ворога зазнали Роздолівка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Озерянівка, Опитне і Красногорівка.

Схід України

Ворог атакував на північний захід від Сватового і на південь від Кремінної. Окупанти продовжують спроби повернути раніше втрачені позиції. На Куп'янському та Лиманському напрямках тривають обстріли. На Куп’янському напрямку обстріляли околиці понад 15 населених пунктів в Харківській (Андріївка, Куп’янськ, Кучерівка, Лиман Перший, Вільшана, Орлянське, Кислівка, Котлярівка) та Луганській області (Новоселівське і М’ясожарівка). На Лиманському напрямку під вогнем Луганщина (Новоєгорівка, Площанка, Невське, Червонопопівка) та Донеччина (Терни, Діброва).

Карта боїв в Луганські області

В Донецькій області російські окупанти атакували в околицях Бахмуту, Авдіївки. Обстріли на Бахмутському напрямку також зачепили понад 15 населених пунктів. Серед них власне Бахмут, Берестове, Кліщіївка, Курдюмівка, Ступочки, Біла Гора, Костянтинівка та інші. Тривають обстріли на Авдіївському напрямку (Водяне, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка) та Новопавлівському (Нескучне, Велика Новосілка, Вугледар, Времівка).

Карта боїв в Донецькій області

Південь України

На Херсонщині ворог перегруповується, веде оборону і обстрілює позиції. Під вогнем окупантів також і звільнена частина території, зокрема Херсон. Українські військові продовжують ліквідовувати окупантів. Підтверджено 31 грудня на окупованій території Запорізької області вогневе ураження одразу біля кількох населених пунктів — Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак.

Раніше "Телеграф" повідомляв про ліквідацію ворога в окупованій Макіївці. Росіяни рахують кількість жертв та шукають винних. За попередніми оцінками там могли загинути сотні мобілізованих.