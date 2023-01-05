Війна — день 316: ЗСУ знищують склади окупантів, а росіяни готуються до нового ракетного удару

Оперативно про головне 5 січня

Повномасштабна війна між росією та Україною триває 316 днів. Найбільш жорстокі бої продовжуються на сході країни, а на півдні українські захисники методично знищують склади боєприпасів окупантів. Водночас у ЗСУ кажуть, що росіяни можуть незабаром знову зробити масову ракетну атаку. Проте українська армія продовжує стійко тримати оборону та накопичувати ресурси для наступного наступу, в чому їй допомагають західні союзники.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що росія розмістила ядерну зброю в окупованому Криму та Білорусі.

Інформація за 2 січня доступна у зведенні: Війна — день 313: окупанти сповільнилися на фронті, але тероризують українців дронами .

З даними за 3 січня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 314: росія втрачає все більше окупантів і готує новий удар

Про те, що відбувалося 4 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 315: росіяни обстрілюють мирні міста і "за своїми трупами" наступають на Бахмут