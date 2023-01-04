Україна готує великий наступ: Буданов сказав, коли чекати найзапекліших боїв

В українській розвідці анонсували нові удари по території росії, але не можуть сказати, хто за ними стоїть

Навесні Україна планує масштабний наступ на фронті. Найжорстокіші бої очікуються у березні 2023 року.

Такий прогноз озвучив голова ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв’ю "ABC News".

За його словами, навесні росія зазнає остаточної поразки на фронті, що буде помітно за великою кількістю звільнених територій. Глава української розвідки не назвав точно напрям, де чекати українського прориву. Буданов запевнив, що це відбуватиметься по всьому фронту, від Криму до Донбасу і вкотре додав, що Україна має вийти на адміністративні кордоні 1991 року.

"Це (коли ми побачимо більше) звільнення територій та заподіяння остаточної поразки російській федерації. Відбуватиметься це по всій території України, від Криму до Донбасу. Наша мета, і ми її досягнемо, — повернення до кордонів 1991 року, такої, якою Україну визнають усі суб'єкти міжнародного права", — сказав Кирило Буданов.

Удари по території росії, зокрема, не тільки по прикордонних регіонах, а й глибше, швидше за все продовжаться в 2023 році. Але в ГУР не розповіли, хто за ними стоїть — це стане відомо лише після закінчення війни.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи зможе Міноборони попередити українців у разі нового наступу росії з Білорусі. Українці мають бути готові до того, що перебіг війни може змінити будь-якої миті.