Франція посилить підтримку України: передасть бронемашини Bastion та легкі танки

Еммануель Макрон пообіцяв розширити військову допомогу Україні в 2023 році

Еммануель Макрон у телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв поставити в Україну бронемашини. Пізніше стало відомо, що йдеться про так звані "колісні танки" AMX-10RC, а також броньовані машини.

Про це повідомляє BFMTV із посиланням на заяву Єлисейського палацу.

Президент Франції заявив, що хоче розширити військову допомогу Україні та дав добро на постачання легких танків AMX-10RC та бронемашини Bastion. Зазначається, що це перше постачання танків західної розробки на озброєння ЗСУ.

У своєму Twitter президент України Володимир Зеленський подякував колезі за допомогу та одобрив рішення передати Україні легкі танки та Bastion, а також активізацію роботи з партнерами у цьому ж напрямі.

Крім того, президенти двох країн обговорили посилення системи ППО України та інших питань оборони. Франція та Україна також домовилися спільно працювати над реалізацією формули миру.

Bastion — це французький багатоцільовий бронетранспортер 2010 року, який ще класифікується як броньований повнопривідний армійський автомобіль-всешляховик. Цей автомобіль був створений для французького спецназу, що працює в Африці. Він відповідає всім вимогам збройних сил Європи, Африки та Близького Сходу.

Залежно від модифікації, "Бастіон" вміщує від 5 до 8 бійців спецназу. Авто можна використовувати вночі.

Бронемашина Bastion

Танк AMX-10RC

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Олексій Данилов пригрозив Олафу Шольцу за відмову постачати в Україну танки. Секретар РНБО припустив, що німецький канцлер хоче війни під Берліном