Німеччина не хоче давати танки Україні: Данилов різко пояснив Шольцю, що на нього чекає

Секретар РНБО закликав Німеччину не боятися реакції росії на передачу Україні танків Leopard 2

Якщо Німеччина не дасть Україні своїх танків, ну чи хоча б танкеток, то росія може в майбутньому воювати з німцями під Берліном. Глава РНБО зробив попередження канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" Олексій Данилов заявив, що Шольц може продовжувати свої ігри, якщо хоче війни із росіянами десь під Берліном.

За словами секретаря РНБО, у Німеччині дуже побоюються реакції росії на передачу Україні танків Leopard 2. Олаф Шольц проводить опитування у своїй країні про необхідність допомоги Україні, тоді як у нашій країні триває війна.

"Якщо пан Шольц хоче, щоб німці воювали під Берліном і під Штудгартом на німецьких танках з росіянами — то він може й надалі продовжувати цю гру, проводити соціологічні дослідження там, чи потрібно нам давати танки чи не потрібно", — сказав Данилов, коментую побоювання Німеччини стати стороною конфлікту.

Інші західні партнери України навпаки посилюють свою допомогу, розуміючи глобальність конфлікту та його наслідки. Деякі країни тільки зараз "прозріли" проте намагаються допомагати Україні по максимуму.

"Виклики для Європи — вони величезні, і ті країни, які це розуміють — вони нам допомагають на 150%. Ті країни, які починають потихеньку прозрівати, що цим потрібно займатися, вони теж почали рухатися", — додав секретар РНБО.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Німеччина передасть Україні унікальні САУ. Ця зброя може стріляти просто на ходу.