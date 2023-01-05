У Харкові випустили із СІЗО навідницю вогню росіян: що про неї відомо

Українка довго жила в окупованому Луганську, а також відпочивала в Москві та Ялті

У Харкові суд ухвалив випустити під заставу 500 тисяч гривень обвинувачену в коригуванні вогню росіян по критичній інфраструктурі України. Також повідомляється, що жінка співпрацювала зі спецслужбами росії та повідомляла їм координати дислокації ЗСУ.

Про це у коментарі "Укрінформу" розповів представник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За його словами, обвинувачена вийшла під заставу ще 23 грудня, але прокурор уже подав апеляцію. Жінка мала внести 496,2 тис. гривень застави, як ухвалив Держинський райсуд Харкова 22 грудня.

"Обвинувачена вийшла із СІЗО 23 грудня, прокурором вже подано апеляцію щодо того, щоб їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", — зазначив Чубенко.

За інформацією громадської організації "Харківський антикорупційний центр", йдеться про Дар’ю Кригіну, яку тримали під вартою з 21 квітня 2022 року. Відомо, що 29-річна українка приїхала до Харкова із тимчасової окупованої території Луганської області України. За завданням російського куратора вона дізнавалася про координати місць дислокації ЗСУ, військової техніки та критичної інфраструктури міста. Зібрані дані вона передавала спецслужбам рф для завдання подальшого удару.

У СБУ повідомили, що обвинувачена наводила росіян на школи, дитячі садки, лікарні, торгові центри та житлові квартали у центрі Харкова. За її наведенням неодноразово відбувалися обстріли, внаслідок яких гинули люди.

У ході обшуку у Кригіної знайшли 134 тис. євро, 216 тис. доларів та 730,65 тис. рублів. Її справу передано до суду, але більшість ухвал уже закрито. Суд при останньому винесенні рішення врахував, що Кригіна має родичів на окупованих територіях, до яких вона може втекти, щоб уникнути покарання. Але замість того, щоб відправити її під домашній арешт з обов’язковим носінням електронного браслета, випустив її під заставу.

Затримання навідниці Дарії Кригіної

Обшуки у Дар’ї Кригіної

Відомо, що у 2015 році Дар’я Кригіна закінчила у Луганську Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, після чого працювала дизайнером та кондитером. Часто їздила на інші окуповані території і в росію — у 2021 році побувала в Москві, а раніше в Ялті. Після початку повномасштабного вторгнення росії у своїх соцмережах Кригіна написала, що "знайшла плюси в обстановці", тобто у постійних обстрілах мирних жителів. Жила коригувальниця у Харкові в одній з новобудов на вул. Культури.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що СБУ має намір оголосити в міжнародний розшук голову Центробанку росії Ельвіру Набіулліну.