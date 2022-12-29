Десятки мільйонів доларів на рік: в Україні осів голова найбільшого наркосиндикату рф

Ще у 2017 році його оголошували у розшук по лінії Інтерполу

Понад 100 кілограмів наркотиків на місяць – таким був щомісячний обсяг виробництва наркосиндикату "Хімпром", який роками діяв на території України та рф. Після того як СБУ завдала по торгівцях отрутою сильний удар у 2019 році, ймовірний голова "Хімпрому" Олександр Щипцов, також відомий як Печерський та Яшин, осів у Києві. До початку російського вторгнення в Україну він навіть розшукувався Інтерполом, але потім його зняли з розшуку.

Про це повідомляє сайт Дело.юа з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах, пояснюючи, що "Хімпром" давно став міжнародним наркосиндикатом, який діє у країнах СНД.

Згідно з даними з відкритих джерел, ОЗУ "Хімпром" спеціалізується на виробництві синтетичних наркотичних засобів і розпочало свою роботу понад 10 років тому, за цей час пройшовши шлях від невеликої групи "однодумців" до великого міжнародного синдикату.

Про його масштаби говорять результати спецоперацій проти наркосиндикату. Так, 2017 року "Хімпром" потрапив під удар російської поліції, яка оцінила обсяг виробництва ОЗУ від 100 до 500 кг синтетичних наркотиків (спайсів) на тиждень.

За версією поліції, справа вирізнялася розмахом – було створено сайт "ХімПром", через який шукали працівників для виробництва та доставляння наркотику, через соцмережі пропонували до продажу наркотики. Як платіжний засіб приймалася і криптовалюта. Наркотиків під час обшуків було вилучено понад 4 тонни, затримано 67 осіб. Загальний обсяг торгівлі тоді оцінили у 2 млрд рос. руб. на рік (близько 35 млн дол.).

Через 2 роки мережу "Хімпрому" було викрито вже на території України, тоді затримали понад 30 учасників наркосиндикату, вилучили 180 кг спайсів на 5 млн дол., накрили лабораторію, яка виробляла 200 кг наркотику на місяць. Координували свою діяльність учасники через мережу "Телеграм", там шукали нових співробітників — до 10 осіб щодня.

За даними Дело.юа, на території України діяльність "Хімпрому" курував саме Олександр Щипцов, який проживає з 2014 року і користується одразу кількома комплектами документів: Яшин Олександр Юрійович, місце народження Російська Федерація, Печерський Олександр Костянтинович, місце народження Республіка Молдова, а також Абрамов Валерій Сергійович, який проживає за адресою: Київ, вул. Деревлянська, 19.

Як стало відомо з достовірних джерел, Яшин-Щипцов має посвідчення водія на ім’я Абрамова Валерія Сергійовича

Оборот "Хімпрому" в Україні оцінюють у приблизно 20 млн дол. щомісяця.

Ще 2017 року рф оголосила Щипцова в розшук по лінії Інтерполу, але потім з невідомої причини розшукову картку було знято. У 2019 році вже з ініціативи України його було оголошено в розшук, але, як стверджує Дело.юа, з травня 2022 року з розшуку Інтерполу його було також з невідомої причини знято.