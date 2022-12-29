Десятки миллионов долларов в год: в Украине осел глава крупнейшего наркосиндиката рф

Еще в 2017 году его объявляли в розыск по линии Интерпола

Более 100 килограммов наркотиков в месяц – таков был ежемесячный объем производства наркосиндиката "Химпром", который годами действовал на территории Украины и рф. После того как СБУ нанесла по торговцам отравой сильный удар в 2019 году, предполагаемый глава "Химпрома" Александр Щипцов, также известный как Печерский и Яшин, осел в Киеве. До начала российского вторжения в Украину он даже разыскивался Интерполом, но затем был снят с розыска.

Об этом сообщает сайт Дело.юа со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, поясняя, что "Химпром" давно стал международным наркосиндикатом, который действует в странах СНГ.

Согласно данным из открытых источников, ОПГ "Химпром" специализируется на производстве синтетических наркотических средств и начала свою работу более 10 лет назад, за это время пройдя путь от небольшой группы "единомышленников" до крупного международного синдиката.

О его масштабах говорят результаты спецопераций, проводимых против наркосиндиката. Так, в 2017 году "Химпром" попал под удар российской полиции, оценившей объем производства ОПГ от 100 до 500 кг синтетических наркотиков (спайсов) в неделю.

По версии полиции, дело отличалось размахом – был создан сайт "ХимПром", через который искали сотрудников для производства и доставке наркотика, через соцсети предлагали к продаже наркотики. В качестве платежного средства принималась и криптовалюта. Наркотиков в ходе обысков было изъято более 4 тонн, задержаны 67 человек. Общий объем торговли тогда оценили в 2 млрд рос. руб. в год (порядка 35 млн долл.).

Спустя 2 года сеть "Химпрома" была разоблачена уже на территории Украины, тогда задержали более 30 участников наркосиндиката, изъяли 180 кг спайсов на 5 млн долл., накрыли лабораторию, производившую 200 кг наркотика в месяц. Координировали свою деятельность участники через сеть "Телеграмм", там же искали новых сотрудников – до 10 человек ежедневно.

По данным Дело.юа, на территории Украины деятельность "Химпрома" курировал как раз Александр Щипцов, проживающий с 2014 года и пользующийся сразу несколькими комплектами документов: Яшин Александр Юрьевич, место рождения Российская Федерация, Печерский Александр Константинович, место рождения Республика Молдова, а также Абрамов Валерий Сергеевич, проживающий по адресу: Киев, улица Деревлянская, 19.

Как стало известно из достоверных источников, Яшин-Щипцов имеет водительское удостоверение на имя Абрамова Валерия Сергеевича

Оборот "Химпрома" в Украине оценивают в примерно 20 млн долл. ежемесячно.

Еще в 2017 году рф объявила Щипцова в розыск по линии Интерпола, но потом по неизвестной причине розыскная карта была снята. В 2019 году уже по инициативе Украины он был объявлен в розыск, но, как утверждает Дело.юа, с мая 2022 года с розыска Интерпола был также по неизвестной причине снят.