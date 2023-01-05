В Харькове выпустили из СИЗО наводчицу огня россиян: что о ней известно

Украинка долго время жила в оккупированном Луганске, а также отдыхала в Москве и Ялте

В Харькове суд постановил выпустить под залог в 500 тысяч гривен обвиняемую в корректировке огня россиян по критической инфраструктуре Украины. Также сообщается, что женщина сотрудничала со спецслужбами рф и сообщала им координаты дислокации ВСУ.

Об этом в комментарии "Укринформ" рассказал представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, обвиняемая вышла под залог еще 23 декабря, но прокурор уже подал апелляцию. Женщина должна была внести 496,2 тыс. гривен залога, как постановил Держинский райсуд Харькова 22 декабря.

"Обвиняемая вышла из СИЗО 23 декабря, прокурором уже подана апелляция относительно того, чтобы ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", — отметил Чубенко.

По информации общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр", речь идет о Дарье Крыгине, которую держали под стражей с 21 апреля 2022 года. Известно, что 29-летняя украинка приехала в Харьков с временной оккупированной территории Луганской области Украины. По заданию российского куратора она узнавала координаты мест дислокации ВСУ, военной техники и критической инфраструктуры города. Собранные данные она передавала спецслужбам рф для нанесения дальнейшего удара.

В СБУ сообщили, что обвиняемая наводила россиян на школы, детские сады, больницы, торговые центры и жилые кварталы в центре Харькова. По ее наводкам неоднократно совершались обстрелы, в результате которых гибли люди.

В ходе обыска у Крыгиной нашли 134 тыс. евро, 216 тыс. долларов и 730,65 тыс. рублей. Ее дело передано в суд, но большинство постановлений уже закрыты. Суд при последнем вынесении решения учел, что у Крыгиной есть родственники на оккупированных территориях, к которым она может сбежать, чтобы избежать наказания. Но, вместо того чтобы отправить ее под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета, выпустил ее под залог.

Задержание наводчицы Дарьи Крыгиной

Обыски у Дарьи Крыгиной

Известно, что в 2015 году Дарья Крыгина окончила в Луганске Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, после чего работала дизайнером и кондитером. Часто ездила на другие оккупированные территории и в россию — в 2021 году побывала в Москве, а ранее в Ялте. После начала полномасштабного вторжения россии в своих соцсетях Крыгина написала, что "нашла плюсы в обстановке", то есть в постоянных обстрелах мирных жителей. Жила корректировщица в Харькове в одной из новостроек на ул. Культуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что СБУ намерена объявить в международны розыск главу Центробанка россии Эльвиру Набиуллину.