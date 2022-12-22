В розыск объявлен еще один бывший нардеп: что он натворил

По данным журналистов, речь идет о Дмитрии Святаше

Вслед за разыскиванием известного народного депутата от "Батькивщины" украинские правоохранители объявили в розыск уже бывшего нардепа, представителя "Партии регионов", который призывал получать российские паспорта. С начала полномасштабной войны он поддержал действия россии и оправдывал захват агрессором населенных пунктов на востоке и юге Украины.

Об этом говорится в сообщении Телеграм-канала Службы безопасности Украины в четверг, 22 декабря. По данным "Интерфакс-Украина", речь идет о Дмитрии Святаше.

Сообщается, что украинские правоохранители подозревают фигуранта по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Экс-нардеп — представитель харьковского отделения "Партии регионов", от которой пять раз избирался в украинский парламент. В данное время он объявлен в розыск.

Святаш в августе 2022 года публиковал скандальный пост на своей странице в Фейсбук. Там он призывал получать российские паспорта жителей временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей поддержать захватчиков и оформлять российские паспорта. Главный "бонус", который обещал бывший нардеп, списание кредитов.

Напомним, Святаш подозревается в незаконном отчуждении более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав трех украинских компаний. Арестованы его активы на сумму 600 млн грн.

Появлялась информация, что именно Святаша в кремле планировали назначить гауляйтером Харькова. В 2019 году экс-нардеп вместе со всей своей семьей сбежал в россию. Более того, стал участником программы "Соотечественник" как "бывший гражданин СССР, который хочет вернуться в рф".

Ранее "Телеграф" сообщал, что заочно арестовали соратника Порошенко.