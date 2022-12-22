У розшук оголошено ще одного колишнього нардепа: що він накоїв

За даними журналістів, йдеться про Дмитра Святаша

Слідом за розшукуванням відомого народного депутата від "Батьківщини" українські правоохоронці оголосили у розшук уже колишнього нардепа, представника "Партії регіонів", який закликав отримувати російські паспорти. З початку повномасштабної війни він підтримав дії росії та виправдовував захоплення агресором населених пунктів на сході та півдні України.

Про це йдеться у повідомленні Телеграм-каналу Служби безпеки України у четвер, 22 грудня. За даними "Інтерфакс-Україна", йдеться про Дмитра Святаша.

Повідомляється, що українські правоохоронці підозрюють фігуранта за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України. Екснардеп — представник харківського відділення "Партії регіонів", від якої п’ять разів обирався до українського парламенту. Зараз він оголошений у розшук.

Святаш у серпні 2022 року публікував скандальну посаду на своїй сторінці у Фейсбук. Там він закликав отримувати російські паспорти мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників і оформляти російські паспорти. Головний "бонус", що обіцяв колишній нардеп, списання кредитів.

Нагадаємо, Святаш підозрюється у незаконному відчуженні понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав трьох українських компаній. Заарештовано його активи на суму 600 млн грн.

З’являлася інформація, що саме Святаша у кремлі планували призначити гауляйтером Харкова. У 2019 році екснардеп разом із усією своєю родиною втік до росії. Більше того, став учасником програми "Соотечественник" як "колишній громадянин СРСР, який хоче повернутися до рф".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що заочно заарештували соратника Порошенка.