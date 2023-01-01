В Киеве задержали хулигана, перепугавшего людей салютом в новогоднюю ночь (фото)

В квартире нарушителя провели обыск

Несмотря на запрет использования пиротехники в новогоднюю ночь, в некоторых городах все же гремели петарды и фейерверки, в том числе и в Киеве. Столичным полицейским удалось установить личность нарушителя. Теперь ему грозит серьезное наказание.

Задолго до Нового года украинцев предупреждали о том, что в связи с ситуацией в стране и военным положением пиротехнические изделия на праздник являются запрещенными. Однако житель Киева всё же пренебрёг запретом и запустил салюты на Подоле. Об этом сообщили в Полиции Киева.

Фото - Полиция Киева

Около полуночи в полицию поступило сразу несколько сообщений о том, что в Подольском районе неизвестные запускают салюты. Стражи порядка немедленно приступили к поиску нарушителей.

Было установлено, что фейерверки запускались в жилом дворе по улице Константиновской. На месте происшествия следователи обнаружили использованную пусковую установку. Вскоре удалось найти и причастного к запускам салютов. Им оказался 47-летний местный житель.

Фото - Полиция Киева

В квартире мужчины был проведен обыск. Отмечается, что в ходе следственных действий стражи порядка обнаружили и изъяли крышку от использованного фейерверка. В результате киевлянина задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Фото - Полиция Киева

Полицейские Подольского управления полиции начали уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Теперь мужчине, который несмотря на все запреты все же решил запускать салюты в новогоднюю ночь, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за использование пиротехники в новогоднюю ночь граждане могут получить наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ, а также в виде административного ареста.