"Вы нормальные?" В популярном торговом центре продают пиротехнику, в сети скандал - мнения украинцев разделились

Фото из украинского гипермаркета вызвало резонанс

В Украине продолжается полномасштабная война с армией россии, отголоски которой могут надолго осесть в головах наших граждан. Отметим, что за восемь лет войны на Донбассе многие украинские военные страдали посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), а теперь, с многократным увеличением масштабов боевых действий, можно предположить, что таких граждан, к сожалению, может стать в разы больше. Именно данный факт является одной из причин нового спора между украинцами в интернете.

В сети появилась фотография, опубликованная одним из блогеров, сделанная, как утверждается в посте, внутри харьковского "Эпицентра". Как можно заметить, на фото запечатлен прилавок с хлопушками.

Снимок быстро привлек внимание пользователей, однако реакции у людей возникли самые разные. У большинства комментаторов — факт того, что в украинском магазине якобы можно приобрести подобный товар в самый разгар войны, вызвал настоящий гнев.

Другие пользователи рассказали, что не видят ничего плохого в хлопушках. Дескать в отличии от салютов, хлопушки издают не так много звука и если, кто-то использует её дома, то в этом нет ничего плохого.

Отметим, что летом 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о "запрете использования петард, фейерверков и других пиротехнических изделий" в Украине. Глава государства сообщил, что был ознакомлен с вопросом и передал петицию в Кабинет Министров Украины с просьбой рассмотреть её в соответствии с требованиями действующего законодательства и принять необходимые меры реагирования. Сообщалось о том, что как только новый указ будет принят Кабмином, он будет опубликован на сайте ведомства и войдет в силу. Однако, в настоящий момент об этом не сообщалось.

При этом 16 августа народные депутаты приняли за основу законопроект о запрете пиротехники в Украине. Это означает, что, когда законопроект примут в целом и его подпишет президент, государство ужесточит контроль за использованием и оборотом пиротехнических изделий.

Напомним, ранее мы писали о том, что сеть взбудоражило одно из последних фото путина.

Также мы сообщали о том, что новогодние украшения в москве вызвали смех у пользователей интернет.