Встречать 2023 год москвичи будут под иллюминацией, которая напоминает о войне и убийствах

Пока одни россияне промышляют выдумкой очередных безумных фейков про ВСУ, другие работают над внедрением пропаганды войны даже в светлые праздники. Так, к новогодним мероприятиям Москву планируют украсить иллюминацией с запрещенной в Украине символикой в виде букв Z и V, а также другими военными символами.

На это обратили внимание Twitter-пользователи Пи**ецкотёнку и IanMatveev, передает "Телеграф". Снимки проектов предполагаемых украшений были опубликованы муниципальными властями в открытом доступе, из-за чего тема стала горячо обсуждаться.

Предварительно новогодне-военную иллюминацию планируют установить как минимум на ВДНХ — возле специального павильона "россия. Моя история", возле исторического музея на площади Революции и в парке Зарадье.

Выглядит это довольно убого

Разработчики украшений совместили частично советскую символику (в виде красной звезды) и нынешние символы, которыми вовсю пользуются оккупанты в Украине. Также будут задействованы хэштег "#МыВместе", который был придуман в честь незаконного "присоединения" некоторых оккупированных украинских территорий к россии.

Подобное убожество не смогли обойти стороной многие пользователи сети. Они откровенно потешаются над задумкой россиян и высказывают свое отношение к подобному "празднованию".

Впрочем, не везде оккупантская символика войны находится в почете. "Телеграф" показывал говорящие снимки того, как к таким проявлениям "русского мира" относятся жители деоккупированного Херсона.