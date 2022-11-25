"Ви нормальні?" У популярному торговому центрі продають піротехніку, у мережі скандал — думки українців розділилися

Фото з українського гіпермаркету викликало резонанс

В Україні триває повномасштабна війна з армією росії, відлуння якої можуть надовго осісти в головах наших громадян. Зазначимо, що за вісім років війни на Донбасі багато українських військових страждали на посттравматичні стресові розлади (ПТСР), а тепер, з багаторазовим збільшенням масштабів бойових дій, можна припустити, що таких громадян, на жаль, може стати в рази більше. Саме цей факт є однією з причин нової суперечки між українцями, яка почала розпалюватися в інтернеті.

Вся справа в тому, що по мережі почала стрімко поширитися фотографія, опублікована одним з блогерів, зроблена, як стверджується в пості, всередині харківського "Епіцентру". Як можна помітити, на фото зображено прилавок з предметами, схожими на хлопавки.

Знімок швидко привернув увагу користувачів, проте реакції у людей виникли різні. Більшість коментаторів — факт того, що в українському супермаркеті нібито можна придбати подібний товар у розпал війни, викликав справжній гнів.

Інші користувачі розповіли, що не бачать нічого поганого у хлопавках. Мовляв на відміну від салютів, хлопавки видають не так багато звуку і якщо хтось використовує її вдома, то в цьому немає нічого поганого.

Зазначимо, що влітку 2022 року президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про "заборону використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів" в Україні. Глава держави повідомив, що був ознайомлений із питанням та передав петицію до Кабінету Міністрів України з проханням розглянути її відповідно до вимог чинного законодавства та вжити необхідних заходів реагування. Повідомлялося про те, що як тільки новий указ буде ухвалено Кабміном, він буде опублікований на сайті відомства і набуде чинності. Проте зараз про це не повідомлялося.

При цьому 16 серпня народні депутати ухвалили за основу законопроект про заборону піротехніки в Україні. Це означає, що коли законопроект ухвалять загалом і його підпише президент, держава посилить контроль за використанням та обігом піротехнічних виробів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мережа розбурхало одне з останніх фото путіна.

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