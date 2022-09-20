Житимемо з новинами про суїциди: військовий передбачив наслідки війни в Україні

Війна є найбільшим стресом для людської психіки, і її наслідки непередбачувані

Повномасштабна війна з росією багато в чому змінила життя українців, і не в останню чергу завдяки постійному психічному тиску. Коли почали надходити повідомлення про успіхи контрнаступу ЗСУ, більшість мирних жителів почали розслаблятися, проте для військовослужбовців такий крок є дуже складним. На думку відомого українського військового Павла Вишебаби, про наслідки військових дій для бійців варто замислитися вже сьогодні.

Більш детально він пояснив свою позицію в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу". Вишебаба наголошує: психологи та психотерапевти знадобляться не лише представникам ЗСУ, а й членам сімей, які втратили своїх рідних через війну.

Військовий говорить, що кожен має свій рівень стресостійкості, і не у всіх він надто високий. Стрес, отриманий на фронті, призводить до проблем зі сном, психологічних розладів, ПТСР та інших неприємностей. Цілком імовірно, що після закінчення війни Україна зіткнеться з хвилею самогубств та збільшенням відсотка людей, які зловживають алкоголем.

"Я розумію, що це буде настільки тотальна проблема, що навіть якщо ми переможемо завтра, післязавтра продовжимо втрачати військових через суїциди, — пояснює Павло Вишебаба. — Троє моїх знайомих вчинили самогубство за останній місяць. Один із них не вижив, один вижив, третього врятували. У мене таких думок немає, і мені складно тут щось порадити, але я вважаю, що держава має над цим думати".

Він переконаний, що програма дешевих кредитів для ветеранів, яка допоможе їм розпочати власну справу, не зацікавить військовослужбовців масово. Насамперед потрібно наголошувати на психологічній підтримці та допомозі із адаптацією до звичного життя.

"Адже це не просто військові, це люди зі своєю історією, у яких і так були проблеми у мирному житті, — каже представник ЗСУ. — А тут ще вибухнула війна. У мене є побратим — успішний айтішник, багато заробляє, має класну освіту, а зараз він втратив ногу і не може з цим звикнутись. Він зовсім по-іншому уявляв своє життя. І як людей повертати до життя — це серйозний виклик.Якщо війна для військового закінчиться з перемогою чи ротацією, то для тилу має тривати період мобілізації. Тил має зустріти цих військових".

Однією з головних завдань мирного населення буде спроба повернути бійцям, які повернулися з фронту, почуття безпеки, але без гіперопіки.

"Я теж постараюся це робити, але, як показала практика, можна служити з людиною і навіть не уявляти, що вона здатна вчинити суїцид. Не можна знати, що в людини в умі. Навіть якщо військовий каже, що все нормально, потрібно п’ять разів перевірити. Підхід, коли психологічну допомогу отримують лише ті, хто цього хоче, — він не працює, має бути обов’язкове обстеження, щоб фахівець дав оцінку. Добровільно – це закінчиться погано для всіх нас. Ми будемо жити з новинами не про втрати на війні, а з новинами про суїциди. Цього хотілося б уникнути", — резюмує Павло Вишебаба.

Докладне інтерв’ю з військовим можна прочитати за посиланням: "Контрнаступ — це не змагання футбольних команд, коли потрібно забити гол і ніхто не постраждає — Павло Вишебаба".