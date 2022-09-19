Проти України воює не один путін, а вся росія: боєць ЗСУ закликав українців "протверезіти"

Український військовослужбовець закликав відмовитися від російської музики та блогерів

Значна частина росіян підтримує війну проти України, а тому намагатись їх до чогось закликати немає жодного сенсу. А ось українцям варто усвідомити, що проти них воює не диктатор володимир путін і навіть не армія рф, а вся росія.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів командир відділення 68-ї окремої єгерської бригади ЗСУ та один із найвідоміших українських військових Павло Вишебаба (позивний "Капеллан").

Він зазначив, що і сам свого часу намагався закликати росіян зупинити війну, але зрозумів, що це марно, бо навіть переконані опозиціонери дуже налякані та можуть хіба що написати антивоєнний допис у Фейсбуці.

"Я згадую, як понад сто років тому їх Лев Толстой писав, що "чесна людина в росії повинна сидіти у в’язниці, ось такі зараз часи в росії". Ось зараз у рф знову настали такі часи. Чесна людина повинна сидіти у в’язниці, якщо вона не протестує, не підпалює військкомати, ворожу техніку, не підриває залізничні шляхи", — сказав Вишебаба.

При цьому він зазначив, що для росіян єдиним способом зупинити війну буде проведення диверсій, на кшталт підпалу військкоматів та відмови від сплати податків. Але водночас військовослужбовець наголошує, що багато росіян підтримують війну і хочуть знищення українців.

"Тому я ще раз наголошую, що ми воюємо не з путіним і не з російською армією, а з росією, з нашим одвічним ворогом. Це війна України з росією, а не ЗСУ проти армії рф", — підкреслив Вишебаба.

У зв’язку з цим він закликав українців "протверезіти" і насамперед відмовитися від споживання російської медійної продукції, перестати дивитися блогерів країни-окупанта і не слухати її музику.

"Я днями побачив, що у нас у топ-десять прослуховувань знову Моргенштерн. Я не знаю, він за війну чи проти війни, але він проклятий росіянин, який є частиною ворожого нам народу. Я не розумію, як під час війни це можна слухати", — додав він.

Більше про контрнаступ, українську мову та майбутнє Росії читайте у матеріалі "Телеграф": "Контрнаступ — це не змагання футбольних команд, коли потрібно забити гол і ніхто не постраждає — Павло Вишебаба"