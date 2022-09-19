Против Украины воюет не один путин, а вся россия: боец ВСУ призвал украинцев "протрезветь"

Украинский военнослужащий призвал отказаться от российской музыки и блогеров

Значительная часть россиян поддерживает войну против Украины, а потому пытаться их к чему-то призывать нет никакого смысла. А вот украинцам стоит осознать, что против них воюет не диктатор владимир путин и даже не армия рф, а вся россия.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал командир отделения 68-й отдельной егерской бригады ВСУ и один из самых известных украинских военных Павел Вышебаба (позывной "Капеллан").

Он отметил, что и сам в свое время пытался призывать россиян остановить войну, но понял, что это бесполезно, так как даже убежденные оппозиционеры очень сильно напуганы и могут разве что написать антивоенный пост в Фейсбуке.

"Я вспоминаю, как более ста лет назад их Лев Толстой писал, что "честный человек в россии должен сидеть в тюрьме, вот такие сейчас времена в россии". Вот сейчас в россии снова наступили такие времена. Честный человек должен сидеть в тюрьме, если он не протестует, не поджигает военкоматы, вражескую технику, не подрывает железнодорожные пути", — сказал Вышебаба.

При этом он отметил, что для россиян единственным способом остановить войну будет проведение диверсий, вроде поджога военкоматов и отказа от уплаты налогов. Но вместе с тем военнослужащий подчеркивает, что многие россияне поддерживают войну и хотят уничтожения украинцев.

"Поэтому я еще раз подчеркиваю, что мы воюем не с путиным и не с российской армией, а с россией, с нашим извечным врагом. Это война Украины с россией, а не ВСУ против армии рф", — подчеркнул Вышебаба.

В связи с этим, он призвал украинцев "протрезветь" и в первую очередь отказаться от потребления российской медийной продукции, перестать смотреть блогеров страны-оккупанта и не слушать ее музыку.

"Я на днях увидел, что у нас в топ-десять прослушиваний снова Моргенштерн. Я не знаю, он за войну или против войны, но он проклятый россиянин, который является частью враждебного нам народа. Я не понимаю, как во время войны это можно слушать", — добавил он.

Больше о контрнаступлении, украинском языке и будущем россии читайте в материале "Телеграф": "Контрнаступление — это не соревнование футбольных команд, когда нужно забить гол и никто не пострадает — Павел Вышебаба"