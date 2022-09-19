«Звоночки» для путина: политический психолог проанализировал унижения российского диктатора на саммите ШОС

Эксперт Валентин Ким рассказал о мощных сигналах того, как власть перетекает из москвы в Анкару и Пекин

Прошедший в Самарканде (Узбекистан) саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обернулся для российского диктатора владимира путина чередой унижений. Специально для "Телеграфа" их проанализировал политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

путин прибыл на саммит с очень слабой переговорной позицией

"Я удивился, что путин принял участие в саммите ШОС. Потому что всё это мероприятие, по сути, превратилось для него в череду унижений. Он прибыл на встречу с очень слабой переговорной позицией. Его армия проигрывает войну в Украине, что становится очевидно уже всем. Его военпром уже не конкурент на мировом рынке. Никто не верит в то, что российское технологически отсталое оружие способно давать преимущество в войне. Санкции уже значительно подточили экономику страны-агрессора, а ведь их еще не запустили в полную силу", – поясняет Валентин Ким.

К тому же, продолжает он, втянувшись в войну против Украины, россия не имеет возможности (а быть может, и желания) помогать Армении в ее конфликте с Азербайджаном.

"И получается, что созданная с подачи россии 30 лет назад Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ, куда на данный момент входят рф, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. – Ред.), куда фактически насильно втягивались бывшие советские республики, уже не имеет никакого значения и веса. Не случайно Казахстан задумывается о выходе из ОДКБ. Не случайно же в Армении прошли акции с аналогичным требованием, – отмечает эксперт. – Что логично, учитывая то, что ОДКБ никак не помогла ей в конфликте с Азербайджаном, несмотря на официальный призыв о помощи".

По мнению Валентина Кима, в ближайшее время этой организации не станет. ОДКБ, считает он, на данный момент – мертвый международный орган. Он ни на что не влияет, ничего не способен изменить.

"Единственный сильный игрок в ОДКБ – рф – выбита из колеи. Ее армия продемонстрировала свою слабость и террористические замашки. Иметь такого "гаранта" безопасности не захочет никто", – уверен эксперт.

Такие разные встречи и унизительное ожидание

Валентин Ким подчеркивает, что никчемность путина, слабость нынешней россии были особо заметны на фоне присутствующих на саммите ШОС таких мощных геополитических игроков, как китайский лидер Си Цзиньпин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Роль этих руководителей, их вес еще более оттенили путина. Фактически российский диктатор приехал в Самарканд в роли бутафории. В роли человека, демонстрирующего утрату власти в регионе, – рассказывает политпсихолог. – Показательной в этом смысле, к примеру, стало то, какую встреча в аэропорту Самарканда устроили путину и председателю Китайской Народной Республики (КНР). Помпезность, целое шоу — для Си Цзиньпина. И более чем скромная встреча кремлевского старца".

Встречи для фотографирования, на которые опаздывали все визави путина, включая людей, которых он ранее "продюсировал", также не случайность, уверен эксперт.

"Сам путин внедрял этот запрещенный дипломатический прием долгие годы, – поясняет он. – Демонстрировал подобные действия по отношению к разным политическим лидерам. А сейчас это же продемонстрировали по отношению к нему. Показывая, во-первых, неуважение собственно к путину, независимость от москвы, во-вторых, лояльность другим – сильным – геополитическим фигурам (лидерам Китая и Турции, которым руководители других государств показали свою готовность к новым контактам)".

Следует понимать, отмечает Валентин Ким, что политические лидеры стеснены требованиями дипломатического протокола и этикета. А им часто нужно продемонстрировать свои намерения еще до того, как происходит та или иная встреча, официальные протокольные переговоры.

"И вот эти унизительные для путина ожидания перед фотографированием – четкая, мощная демонстрация. Суть ее – путина мы теперь не любим, москву не уважаем, наша ориентация теперь – Анкара и Пекин", – разъясняет политический психолог.

Диванное позорище кремлевского старца

Большой резонанс вызвало общее застольное фото участников саммита. На мероприятие не прибыл китайский лидер. Но зато центром притяжения там стал Эрдоган.

В центре - Эрдоган, а на диване сбоку примостились путин с лукашенко

"Оценивать общую обстановку по фото, конечно, нельзя, потому что снимок часто может носить искаженный характер. Лучше всё оценивать в контексте. В этом смысле куда понятнее видео. Но всё же, эта знаменитая застольная фотография четко демонстрирует смещение акцентов, – считает Валентин Ким. – В центре, в высоком кресле, сидит Эрдоган, рядом с которым, на стульчике пониже – азербайджанский лидер Алиев. Четко показана привязка. На диване расположился путин, рядом с которым – белорусский самопровозглашенный президент лукашенко. Тоже четкая привязка. С другой стороны от путина сидит президент Таджикистана – Эмомали Рахмон. Все взгляды устремлены на Эрдогана, который в момент, когда было сделано фото, что-то рассказывал. Слабенькие улыбочки путина и лукашенко. Всё это демонстрация их подчинения и доминирования Эрдогана. Мощный сигнал того, как власть перетекает из одного центра в другой. Из москвы в Анкару".

Кроме того, продолжает эксперт, мы увидели четкое отражение того, как неуважение на невербальном уровне проявлено по отношению к путину.

"Его посадили в очень неуютную позицию. Ты можешь сидеть в центре дивана и чувствовать себя более-менее вольготно лишь в одном случае – если развалился, откинулся на спинку, раскинул руки, принял полугоризонтальное положение. Таким образом человек может демонстрировать свою властность, независимость от остальных. Но сидеть ровно, зажатым с двух сторон другими лидерами, моститься на самом краешке дивана, уровень которого ниже, чем уровень стула, на котором сидит Эрдоган, – очень неудобно для тела и выглядит унизительно. Человек обязан сидеть с прямой спиной, на самом краешке. Похоже на позицию подчиненного, который внимательно слушает начальника. И на уровне невербальных сигналов эта фотография мощно передает изменения того политического контекста, который мы сейчас наблюдаем", – констатирует Валентин Ким.