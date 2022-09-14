Армения официально попросила ОДКБ о военной помощи

Пашинян обратился за помощью к путину

После обострения на границе Азербайджана и Армении официальный Ереван обратился к ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) за военной помощью.

Об этом в среду, 14 сентября, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он добавил, что Ереван не рассматривает военное вмешательство ОДКБ как единственную возможность для решения конфликта. Кроме того, премьер заявил, что число погибших армянских военнослужащих в столкновениях с армией Азербайджана выросло до 105 человек.

"Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных с Армении", — заявил Пашинян.

Статья 4 Договора ОКБ гласит: "Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора". Согласно договору в случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники должны предоставить ему необходимую помощь, включая военную, а также оказать поддержку находящимися в их распоряжении средствами.

РосСМИ привели такую карту боевых действий на границе Армении и Азербайджана

Накануне Пашинян созвал внеочередную сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ, в результате организация решила направить в Армению миссию для "оценки сложившейся обстановки". Ожидается, что наблюдательная миссия прибудет в Армению 15 сентября.

В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в обострении ситуации — Ереван заявил об обстрелах юго-восточной границы, Баку обвинил соседа в минировании путей снабжения. Конфликт проходит не в Карабахе. В США призвали Баку и Ереван не допустить эскалации насилия. В Армении отметиили, что Азербайджан уничтожил базу ФСБ россии.