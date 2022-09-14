Вірменія офіційно попросила ОДКБ про військову допомогу

Пашинян звернувся за допомогою до путіна

Після загострення на кордоні Азербайджану та Вірменії офіційний Єреван звернувся до ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) за військовою допомогою.

Про це в середу, 14 вересня, заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Він додав, що Єреван не розглядає військове втручання ОДКБ як єдиний спосіб для вирішення конфлікту. Крім того, прем’єр заявив, що кількість загиблих вірменських військовослужбовців у сутичках з армією Азербайджану зросла до 105 осіб.

"Вірменія звернулася до ОДКБ за 4-ю статтею для відновлення територіальної цілісності країни та забезпечення виведення азербайджанських військових з Вірменії", — заявив Пашинян.

Стаття 4 Договору ОКБ говорить: "Якщо одна з держав-учасниць зазнає агресії з боку будь-якої держави або групи держав, то це буде розглядатися як агресія проти всіх держав-учасниць цього Договору". Відповідно до договору у разі вчинення акту агресії проти будь-якої з держав-учасниць всі інші держави-учасниці повинні надати їй необхідну допомогу, включаючи військову, а також надати підтримку засобами, що знаходяться в їхньому розпорядженні.

РосЗМІ привели таку карту бойових дій на кордоні Вірменії та Азербайджану

Напередодні Пашинян скликав позачергову сесію Ради колективної безпеки ОДКБ, в результаті організація вирішила направити до Вірменії місію для "оцінки обстановки, що склалася". Очікується, що наглядова місія прибуде до Вірменії 15 вересня.

У ніч на 13 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнули бойові дії, сторони звинуватили один одного в загостренні ситуації — Єреван заявив про обстріл південно-східного кордону, Баку звинуватив сусіда у мінуванні шляхів постачання. Конфлікт відбувається не в Карабасі. У США закликали Баку та Єреван не допустити ескалації насильства. У Вірменії зазначили, що Азербайджан знищив базу ФСБ рф.