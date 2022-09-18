В Армении люди на протестах требуют выхода из ОДКБ и поддерживают США (фото и видео)

Народ страны просит сохранить демократию и избавиться от влияния РФ

Крайнее обострение на границе Азербайджана и Армении привело к тому, что официальный Ереван во главе с премьер-министром Николом Пашиняном обратился к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ, созданной РФ) за военной помощью, однако ожидаемой поддержки страна не получила. После этого сотни граждан вышли на протесты с требованием выйти из состава ОДКБ.

Как сообщают местные СМИ, сотни граждан Армении пришли к стенам филармонии в Ереване. Люди обвиняют российские власти в ненадежности как союзника, а потому не видят смысла из пребывания Армении в ОДКБ. Об этом свидетельствуют многочисленные плакаты в их руках, а также заявления, сказанные на протесте.

Протест под филармонией в Ереване собрал сотни человек

Армяне требуют выхода страны из ОДКБ

На некоторых плакатах есть призывы с требованием остановить новый геоконфликт.

Параллельно с этим еще сотни граждан вышли на акцию, проходящую в Ереване на "Каскаде", в поддержку спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Американская чиновница как раз прибыла в Ереван на фоне очередного обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Армяне вышли на акцию с лозунгом: "Остановите агрессию, сохраните демократию".

Напомним, что в ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в обострении ситуации — Ереван заявил об обстреле юго-восточной границы, Баку обвинил соседа в минировании путей снабжения. Между тем, в США призвали Баку и Ереван не допустить эскалации насилия.