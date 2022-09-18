У Вірменії люди на протестах вимагають виходу з ОДКБ та підтримують США (фото та відео)

Народ країни просить зберегти демократію та позбутися впливу РФ

Крайнє загострення на кордоні Азербайджану та Вірменії призвело до того, що офіційний Єреван на чолі з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном звернувся до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ, яку створила РФ) за військовою допомогою, однак очікуваної підтримки країна не отримала. Після цього сотні громадян вийшли на протести з вимогою вийти зі складу ОДКБ.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, сотні громадян Вірменії прийшли до стін філармонії у Єревані. Люди звинувачують російську владу у ненадійності як союзника, а тому не бачать сенсу з перебування Вірменії в ОДКБ. Про це свідчать численні плакати у їх руках, а також заяви на протесті.

Протест під філармонією у Єревані зібрав сотні людей

Вірмени вимагають виходу країни з ОДКБ

На деяких плакатах є заклики з вимогою зупинити новий геоконфлікт

Паралельно з цим ще сотні громадян вийшли на акцію, яка проходить у Єревані на "Каскаді", на підтримку спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Американська чиновниця саме прибула у Єреван на тлі чергового загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Вірмени вийшли на акцію з лозунгом: "Зупиніть агресію, збережіть демократію".

Нагадаємо, що у ніч на 13 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнули бойові дії, сторони звинуватили один одного в загостренні ситуації — Єреван заявив про обстріл південно-східного кордону, Баку звинуватив сусіда у мінуванні шляхів постачання. Тим часом у США закликали Баку та Єреван не допустити ескалації насильства.