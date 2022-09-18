Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфу" пояснив, що означає візит Пелосі до Вірменії

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, тайванський візит якої на початку серпня викликав чималий резонанс, прибула до столиці Вірменії – Єреван.

Цей візит відбувається на тлі чергового загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

І його, безумовно, коментуватимуть по-різному. Хтось уже пише, що Пелосі полетіла до Вірменії, бо це демократичніша країна, ніж авторитарний Азербайджан. А США демонструють підтримку саме демократії. Безумовно, це так, якщо розглядати поверхово, не заглиблюючись у серйозніші геополітичні розклади.

Реальна підтримка Азербайджану з боку Туреччини, спроби Ердогана умовно створити, об’єднати якийсь тюркський регіон очевидні для США. Враховуючи, що Кавказ є одним із геополітичних центрів, не можна допустити такого дисбалансу, щоб лише одна країна мала там винятковий вплив. Тому, на мою думку, США демонструють зараз Туреччині, з якою в американців зараз не найкращі відносини, що насправді – все далеко не так, як собі Анкара намалювала щодо майбутнього того ж Кавказу. І що втілювати в життя задумане туркам буде нелегко. Саме це, як на мене, одна з головних цілей цього візиту. У рамках якого, певен, буде чимало цікавих публічних та непублічних зустрічей.

Друга важлива причина – припускаю, що США в обличчі Пелосі намагатимуться донести до керівництва Вірменії вже зрозумілі багатьом істини. У тому числі про слабкість росії та ОДКБ, які не змогли захистити вірмен у конфлікті з азербайджанцями, за спиною яких стоїть Туреччина. Не допомогли навіть офіційні заклики керівництва Вірменії щодо допомоги. США підкреслюватимуть, що росія використовує ОДКБ загалом і Вірменію, зокрема, виключно в особистих інтересах.

Резюмуючи: візит Пелосі до Вірменії має на меті вирішити два основні завдання. Перша – демонстрація Туреччині, що не все у цьому регіоні буде так, як та собі напланувала. Друга — що Вірменії слід подумати над своїм зовнішньополітичним вектором, роблячи все більший нахил від рф — у бік Заходу.