Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа" объяснил, что значит для США и Турции визит Пелоси в Армению

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, тайваньский визит которой в начале августа вызвал немалый резонанс, прибыла в столицу Армении – Ереван.

Этот визит проходит на фоне очередного обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном.

И его, безусловно, будут комментировать по-разному. Кто-то уже пишет, что Пелоси полетела в Армению, потому что это более демократическая страна, чем авторитарный Азербайджан. А США демонстрируют поддержку именно демократии. Безусловно, это так, если рассматривать поверхностно, не углубляясь в более серьезные геополитические расклады.

Реальная поддержка Азербайджана со стороны Турции, попытки официальной Анкары в лице Эрдогана условно создать, объединить некий тюркский регион, очевидны для США. Учитывая, что Кавказ является одним из геополитических центров, нельзя допустить такого дисбаланса, чтобы только одна страна имела там исключительное влияние. Поэтому, с моей точки зрения, США демонстрируют сейчас Турции, с которой у американцев сейчас не лучшие отношения, что на самом деле – всё далеко не так, как себе Анкара нарисовала касательно будущего того же Кавказа. И что воплощать в жизнь задуманное туркам будет нелегко. Именно это, как по мне, одна из главных целей данного визита. В рамках которого, уверен, будет немало интересных публичных и непубличных встреч.

Вторая важная причина – предполагаю, что США в лице Пелоси попытаются донести до руководства Армении уже понятные многим истины. В том числе о слабости рф и ОДКБ, которые не смогли защитить армян в конфликте с азербайджанцами, за спиной которых стоит Турция. Не помогли даже официальные призывы руководства Армении о помощи. США будут подчеркивать, что россия использует ОДКБ в целом и Армению в частности исключительно в личных интересах.

Резюмируя: визит Пелоси в Армению имеет целью решить две основные задачи. Первая – демонстрация Турции, что не всё в данном регионе будет так, как та себе напланировала. Вторая – что Армении следует подумать над своим внешнеполитическим вектором, делая всё больший крен от рф – в сторону Запада.