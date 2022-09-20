Будем жить с новостями о суицидах: военный предсказал последствия войны в Украине

Война является самым большим стрессом для человеческой психики, и ее последствия — непредсказуемы

Полномасштабная война с россией во многом изменила жизнь украинцев, и не в последнюю очередь — благодаря постоянному психическому давлению. Когда начали поступать сообщения об успехах контрнаступления ВСУ, большинство мирных жителей начали расслабляться, однако для военнослужащих подобный шаг является весьма сложным. По мнению известного украинского военного Павла Вышебабы, о последствиях военных действий для бойцов стоит задуматься уже сегодня.

Более детально он объяснил свою позицию в эксклюзивном интервью "Телеграфа". Вышебаба подчеркивает: психологи и психотерапевты понадобятся не только представителям ВСУ, но и членам семей, которые потеряли своих родных из-за войны.

Военный говорит, что каждый имеет свой уровень стрессоустойчивости, и не у всех он слишком высокий. Стресс, полученный на фронте, приводит к проблемам со сном, психологическим расстройствам, ПТСР и прочим неприятностям. Вполне вероятно, что после окончания войны Украина столкнется с войной самоубийств и повышением процента людей, злоупотребляющих алкоголем.

"Я понимаю, что это будет настолько тотальная проблема, что даже если мы победим завтра, послезавтра продолжим терять военных из-за суицидов, — поясняет Павел Вышебаба. — Трое моих знакомых совершили самоубийство за последний месяц. Один из них не выжил, один выжил, третьего спасли. У меня таких мыслей нет, и мне сложно здесь что-нибудь посоветовать, но я думаю, что государство должно над этим думать".

Он уверен, что программа дешевых кредитов для ветеранов, которая поможет им начать собственное дело, не заинтересует военнослужащих массово. В первую очередь нужно делать упор на психологическую поддержку и помощь с адаптацией к привычной жизни.

"Это ведь не просто военные, это люди со своей историей, у которых и так были проблемы в мирной жизни, — говорит представитель ВСУ. — А тут еще разразилась война. У меня есть побратим — успешный айтишник, много зарабатывает, классное образование, а сейчас он потерял ногу и не может с этим свыкнуться. Он совсем по-другому представлял свою жизнь. И как людей возвращать к жизни – это серьезный вызов. Если война для военного закончится с победой или ротацией, то для тыла должен продлиться период мобилизации. Тыл должен встретить этих военных".

Одной из главных задач мирного населения будет попытка вернуть вернувшимся с фронта бойцам чувство безопасности, но без гиперопеки.

"Я тоже постараюсь это делать, но, как показала практика, можно служить с человеком и даже не представлять, что он способен совершить суицид. Нельзя знать, что у человека в уме. Даже если военный говорит, что все нормально, нужно пять раз проверить. Подход, когда психологическую помощь получают только те, кто этого хочет, — он не работает. Должно быть обязательное обследование, чтобы специалист дал оценку. Добровольно – это закончится плохо для всех нас. Мы будем жить с новостями не о потерях на войне, а с новостями о суицидах. Этого хотелось бы избежать", — резюмирует Павел Вышебаба.

Подробное интервью с военным можно прочесть по ссылке: "Контрнаступление — это не соревнование футбольных команд, когда нужно забить гол и никто не пострадает — Павел Вышебаба".