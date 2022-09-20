Радость сквозь слезы: известный военный серьезно обратился к украинцам по поводу контрнаступления

Украинское контрнаступление не повод для шуток в сети, ведь оно достигается ценой жизни защитников

Украинские воины платят за контрнаступление высокую цену, ценой своей жизни и здоровья возвращая оккупированные россией территории. Шутить об этом и обесценивать происходящее не следует, считает военнослужащий ВСУ Павел Вышебаба, который стал известен в соцсетях благодаря своим честным и открытым видео и сообщениям с фронта.

Доброволец военнослужащий рассказал "Телеграфу", что когда начали поступать сообщения о контрнаступлении, в сети появлялись мемы с арбузами. Это очень резало слух ему и его побратимам, ведь украинские военные рискуют жизнью не ради удешевления арбузов на прилавках. Успех ВСУ — это радость сквозь слезы.

"Здесь каждое действие стоит очень дорого", — отмечает Вышебаба. Он добавляет, что не надо воспринимать контрнаступление как футбольный матч, когда основная задача — забить гол в ворота соперника. Бои это риск не только для военных, которые несут потери даже на условно спокойных направлениях, но и для мирных жителей, когда идут боевые действия в населенных пунктах. "Надо радоваться и не забывать, какую цену мы заплатили за освобождение этих земель", — добавляет военный.

Пост Вышебабы в соцсети

Военные эксперты напоминают, что контрнаступление ВСУ и освобождение украинских земель от захватчиков продолжается. И неправильным также является мнение, что активность Сил обороны Украины на Херсонщине была отвлекающим маневром, ведь оккупанты именно на юге усилили линию обороны и местность более тяжела для ведения боев в наступлении. Контрнаступление замедлилось, ведь резервы не бесконечны, но уже через несколько недель эксперты ожидают активизации боевых действий.