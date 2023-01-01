У Києві затримали хулігана, який перелякав людей салютом у новорічну ніч (фото)

У квартирі порушника провели обшук

Попри заборону використання піротехніки у новорічну ніч, у деяких містах все ж таки гриміли петарди та феєрверки, у тому числі й у Києві. Столичним поліцейським вдалося встановити особу порушника. Тепер йому загрожує серйозне покарання.

Задовго до Нового року українців попереджали про те, що у зв’язку із ситуацією в країні та воєнним станом піротехнічні вироби на свято є забороненими. Однак жителю Києва знехтував забороною і запустив салюти на Подолі. Про це повідомили у поліції Києва.

Фото — Поліція Києва

Близько опівночі до поліції надійшло одразу кілька повідомлень про те, що у Подільському районі невідомі запускають салюти. Правоохоронці негайно розпочали пошук порушників.

Було встановлено, що феєрверки запускалися у житловому дворі на вулиці Костянтинівській. На місці події слідчі виявили використану пускову установку. Незабаром вдалося знайти й причетного до запуску салютів. Ним виявився 47-річний місцевий мешканець.

Фото — Поліція Києва

У квартирі чоловіка було проведено обшук. Зазначається, що в ході слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили кришку від використаного феєрверка. Внаслідок цього киянина затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фото — Поліція Києва

Поліцейські Подільського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Тепер чоловікові, який попри всі заборони все ж таки вирішив запускати салюти в новорічну ніч, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за використання піротехніки у новорічну ніч громадяни можуть отримати покарання у вигляді штрафу, громадських чи виправних робіт, а також як адміністративний арешт.