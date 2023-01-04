СБУ занялась ведущей каналов Медведчука, которая поехала в Донецк

За поездку в оккупированный Донецк Диану Панченко могут отправить за решетку на пять лет

Против журналистки Дианы Панченко, которая отправилась в оккупированный Донецк, начато расследование Службой безопасности Украины. Ее подозревают в оправдании вооруженной агрессии россии против Украины.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

По его словам, причиной стало именно видео бывшей ведущей пророссийского телеканала Виктора Медведчука NewsOne и других, которое она сняла в Донецке. Девушка заявила, что непременно должна была посетить оккупированный город.

Нардеп обратился в СБУ и Генпрокуратуру с жалобой о том, что Панченко нарушает интересы нацбезопасности Украины.

В СБУ отреагировали на обращение и заявили, что следственный отдел структуры по Луганской и Донецкой областях уже проводит расследование в рамках уголовного производства, которые было открыто 23 декабря 2022 года.

За видео и фото из оккупированного Донецка против Дианы Панченко завели дело по ч.2 ст.436-2 (изготовление, распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины). Согласно УКУ, за содеянное журналистке грозит до пяти лет заключения или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в росии завели уголовное дело на Валерия Залужного. Его обвиняют в использовании запрещенных методов и средств ведения войны.