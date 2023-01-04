СБУ зайнялася ведучою каналів Медведчука, яка поїхала до Донецька

За поїздку до окупованого Донецька Діану Панченко можуть відправити за ґрати на п’ять років

Проти журналістки Діани Панченко, яка вирушила до окупованого Донецька, розпочато розслідування Службою безпеки України. Її підозрюють у виправданні збройної агресії росії проти України.

Про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

За його словами, причиною стало саме відео колишньої ведучої проросійського телеканалу Віктора Медведчука NewsOne та інших, яке вона зняла у Донецьку. Дівчина заявила, що неодмінно мала відвідати окуповане місто.

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Нардеп звернувся до СБУ та Генпрокуратури зі скаргою про те, що Панченко порушує інтереси нацбезпеки України.

У СБУ відреагували на звернення та заявили, що слідчий відділ структури по Луганській та Донецькій областях вже проводить розслідування в рамках кримінального провадження, яке було відкрито 23 грудня 2022 року.

За відео та фото з окупованого Донецька проти Діани Панченко порушили справу за ч.2 ст.436-2 (виготовлення, розповсюдження матеріалів, у яких міститься виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії російської федерації проти України). Згідно з ККУ, за вчинене журналістці загрожує до п’яти років ув’язнення або позбавлення волі на той самий термін, з конфіскацією майна або без нього.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у росії порушили кримінальну справу проти Валерія Залужного. Його звинувачують у використанні заборонених методів та засобів ведення війни.