"Умка" та "Лаша Сван" заарештовані: суд обрав запобіжний захід "злодіям у законі"

Справу розглядали понад 6 годин

Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи для двох відомих у кримінальному світі так званих злодіїв у законі Сергія Олійника ("Умка") та Лаші Джачвліані ("Лаша Сван"), яких затримали 27 грудня у столиці.

Як проінформував кримінальний журналіст Віталій Губін у своєму Facebook, засідання з розгляду їхньої справи тривало понад шість годин з 13:00 до 19:17.

"Поки що фактом є безальтернативний арешт обох фігурантів і досить багато питань щодо матеріалів справи", — написав він.

Журналіст також зазначив, що в ізоляторі тимчасового тримання і так знаходиться "смотрящій" над Лук’янівським СІЗО, а тепер туди приїде ще два "злодії в законі".

Нагадаємо, Сергій Олійник та Лаша Джачвліані, за даними ЗМІ, були затримані у будівлі Головного слідчого управління Нацполіції, куди прибули добровільно. З травня 2021 року проти них розслідується справа "про поширення злочинного впливу".

Як повідомляв раніше, "Телеграф" до 13 років за ґратами може провести 27-річний Кирило Островський, який потрапив у Лук’янівське СІЗО за смертельне ДТП, крім того, він став "смотрящім" в ізоляторі та зібрав у злодійський общак близько 1 мільйона доларів.