Дніпро кримінальний може залишитися без господаря – у столиці затримано злодіїв у законі Умку та Лашу Свана

Крадіям у законы, які контролювали кілька областей, загрожують до 15 років в’язниці

У вівторок, 27 грудня, у Києві співробітники Головного слідчого управління та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, а також Офісу генпрокурора здійснили затримання двох 49-річних чоловіків, відомих у кримінальному світі як так звані злодії у законі "Умка" та "Лаша Сван". Під цими прізвиськами у тіньовому світі відомі Сергій Олійник та Лаша Джачвліані.

Про це із посиланням на свої джерела у правоохоронних органах повідомляє сайт Детектив-Інфо. Причому затримано їх у будівлі Головного слідчого управління Нацполіції, куди прибули добровільно.

Як повідомляє Детектив-Інфо, "законники" могли прийти в рамках справи, що розслідується проти них з травня 2021 року, "про поширення злочинного впливу". Правоохоронці називають їх кримінальними лідерами одразу кількох регіонів України — Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Запорізької областей та частини Західного регіону.

Треба сказати, що останні місяці були не найкращими для ставлеників обох "законників", так у Павлограді жорстко був затриманий СБУ Артур Матраницький, який "дивиться за містом", він же "Малеля ", який пізніше отримав умовний термін за зберігання вогнепальної зброї. Також раніше затримувалися, але були відпущені під домашній арешт "дивляться" від "Умки" за містами Нікополь, Марганець та Томаківка.

Як повідомляє глава Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України Андрій Рубель, обидва "законники" були затримані за участь і організацію кількох злодійських сходок, у ході яких вирішувалося питання про розподіл коштів із "общака" на потреби авторитетів, які перебувають у висновку. Крім того, на сходці дали "повноваження" лідеру однієї з ОЗУ Одеси на збір коштів у цей "общак".

Затримання злодіїв

За ці дії обом кримінальним авторитетам мають намір інкримінувати статтю 255 КК України, що загрожує їм ув’язненням до 12 років, а за "поширення злочинного впливу" — до 15 років.

Як повідомляв раніше "Телеграф" до 13 років за ґратами може провести 27-річний Кирило Островський, який потрапив у Лук’янівське СІЗО за смертельну ДТП, але з "глядачем" в ізоляторі, який зібрав у злодійській громаду близько 1 мільйона доларів.