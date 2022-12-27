Днепр криминальный может остаться без хозяина – в столице задержаны воры в законе Умка и Лаша Сван

Ворам в законе, контролировавшим несколько областей грозят до 15 лет тюрьмы

Во вторник, 27 декабря, в Киеве сотрудники Главного следственного управления и Департамента стратегических расследований Нацполиции, а также Офиса генпрокурора осуществили задержание двух 49-летних мужчин, известных в криминальном мире как так называемые воры в законе "Умка" и "Лаша Сван". Под этими прозвищами в теневом мире известны Сергей Олейник и Лаша Джачвлиани.

Об этом со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает сайт Детектив-Инфо. Причем задержаны они были в здании Главного следственного управления Нацполиции, куда прибыли добровольно.

Как сообщает Детектив-Инфо, "законники" могли прийти в рамках расследуемого против них с мая 2021 года дела "о распространении преступного влияния". Правоохранители называют их криминальными лидерами сразу нескольких регионов Украины — Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской областей и части Западного региона.

Надо сказать, что последние месяцы были не самыми лучшими для ставленников обоих "законников", так в Павлограде жестко был задержан СБУ "смотрящий за городом" Артур Матраницкий он же "Малеля", который позднее получил условный срок за хранение огнестрельного оружия. Также ранее задерживались, но были отпущены под домашний арест "смотрящие" от "Умки" за городами Никополь, Марганец и Томаковка.

Как сообщает глава Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины Андрей Рубель, оба "законника" были задержаны за участие и организацию нескольких воровских сходок, в ходе которых решался вопрос о распределении средств из "общака" на потребности пребывающих в заключении авторитетов. Кроме того, на сходке дали "полномочия" лидеру одной из ОПГ Одессы на сбор средств в этот самый "общак".

Задержание воров

За эти действия обоим криминальным авторитетам намерены инкриминировать статью 255 УК Украины, что грозит им тюремным заключением до 12 лет, а за "распространение преступного влияния" — до 15 лет.

Как сообщал ранее "Телеграф" до 13 лет за решеткой может провести 27-летний Кирилл Островский, попавший в Лукьяновское СИЗО за смертельное ДТП, но ставший "смотрящим" в изоляторе и собравший в воровской общак около 1 миллиона долларов.