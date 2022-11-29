Убийца 10-летней Насти Артемовой два года был смотрящим в Лукьяновском СИЗО и собрал в “общак” миллион долларов

Мажор, задержанный за ДТП повлекшее смерть девочки, стал смотрящим Лукьяновского СИЗО

24 июля 2018 года в самом центре столицы автомобиль "Хаммер" насмерть сбил 10-летнюю Настю Артемову. Хотя водитель 23-летний Кирилл Островский попытался скрыться, он был сразу задержан и помещен в СИЗО, в котором, как оказалось, не терял зря времени.

Почти миллион долларов за 2 года в СИЗО

Как сообщил в своем Facebook глава Департамента стратегический расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель, фигурант дела смог стать "смотрящим" от воровского мира за Лукьяновским СИЗО и за 2 года собрать в воровской "общак" 35 миллионов гривен (что при среднем курсе чуть более миллиона долларов).

В частности, Островский, получивший прозвище "Хаммер", контролировал незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории СИЗО и за счет этого пополнял так называемый воровской "общак".

Теперь ему грозит ответственность по ч.2, 3 ст.255-1 Уголовного кодекса Украины (установление или распространение преступного влияния), что грозит наказанием на срок до 13 лет.

Смотрящий за Лукьяновским в 24 года – легко, если дядя-авторитет

Как сообщал сайт Детектив-инфо, "смотрящим" за Лукьяновским СИЗО Кирилл Островский стал в 2019 году, примерно через год своего пребывания в нем.

Получить такое "назначение" всего в 24 года очень почетно и ответственно в криминальных кругах, но как выяснил ранее "Обозреватель", Кирилл Островский происходил можно сказать из семьи, для некоторых членов которой криминал не был чем-то уникальным.

Так, его матерью является Любовь Кириченко, старшая сестра Александра Кириченко, который и являлся хозяином того самого "Хаммера", на которой Островский сбил Настю Артемову. Но кроме того, Александр был криминальным авторитетом по кличке Саша Оболонский, фигурировавший в судебных документах как организатор ОПГ действовавшей на рынке киевской недвижимости в качестве мошенников.

В этом качестве он задерживался СБУ и в 2018 году, но доказать что-либо не удалось, хотя обыск принес неплохой улов в виде самодельного огнестрельного оружия и 300 патронов к нему.

Саша Островский во время задержания Фото - Обозреватель

При этом сам Саша Оболонский отличался вспыльчивым нравом, к примеру, одна из его судимостей связана с убийством родного отца, а царапина его "Бентли" в 2016 году побудила его порезать колеса авто, якобы виноватых в этом. Инцидент попал на видео, но последствий для него не имел.

Словом, было кому "замолвить слово" за Кирилла Островского в Лукьяновском СИЗО, и он занял место "смотрящего", ставшее вакантным после освобождения из изолятора прежнего его теневого "главы" – Альберта Хуснуллина по прозвищу "Алик", в ноябре 2019 года.

Мародер из Бучи – кто помогал Кириллу "Хаммеру"

При этом сам Островский каких-то заслуг перед воровским миром не имел, а его известный криминальный опыт по данным СМИ, ограничивался банальной дракой, в чем молодой человек как боксер, явно знал толк. В такой ситуации было бы слишком легкомысленно полагаться только на рекомендацию дяди и потому в его помощниках ходил более опытный авторитет.

Дядя и племянник во время дружеского застолья Фото - Обозреватель

Как сообщал все тот же Андрей Рубель, совместно с Островским по делу проходит криминальный авторитет, известный в преступных кругах под прозвищем "Борьба". Он, будучи на свободе, отвечал за передачу в следственный изолятор денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности на территории СИЗО. Он снимал средства с банковских карт доверенных лиц.

Как объяснили в полиции, сам "Борьба" неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. В последний раз загремел в изолятор временного содержания в марте 2022 года за сотрудничество с оккупационными силами России и фактом мародерства в Буче Киевской области.

Подобное задержание имело место в апреле, когда некоего авторитета и его 31-летнего подельника задержали за кражи вещей из домов жителей Бучи и проверяли на причастность к сотрудничеству с российскими оккупантами.

Под прозвищем "Борьба" в криминальных кругах известен некий Алексей Иващенко, 1979 года рождения, который в свое время также успел побывать "положенцем" (статус в воровском мире чуть ниже "вора в законе" — ред.) в Лукьяновском СИЗО и имел отношение к наркотрафику в его стенах. Также авторитет попал в базу "Миротворца" с аргументацией: "Сознательное участие в дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине".

Хаммер-Островский должен был вот-вот выйти на свободу

Интересно, что сам Кирилл Островский должен был вот-вот выйти на свободу, ведь в августе этого года он наконец услышал приговор за убийство Насти Артемовой – 4,5 года, что с учетом его задержания в июне 2018 года должны были истечь примерно в январе 2023 года.

Задержанный за убийство Островский услышал свой приговор через 4 года

Однако еще весной 2021 года правоохранители заявили, что к распространению наркотиков в СИЗО причастен 30-летний смотрящий, осужденный за убийство малолетнего ребенка. Представители Островского сообщили СМИ, что он не имеет к этому никакого отношения.

И вот спустя полтора года после того происшествия и буквально за пару месяцев до вероятного освобождения, "смотрящего" Лукьяновского СИЗО задержали по другой статье, которая может оставить его за решеткой уже на срок до 13 лет.

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