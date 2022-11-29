Вбивця 10-річної Насті Артемової два роки був смотрящим у Лук’янівському СІЗО і зібрав у “общак” мільйон доларів

Мажор, затриманий за ДТП, що спричинило смерть дівчинки, став дивлячим Лук’янівського СІЗО

24 липня 2018 року у самому центрі столиці автомобіль "Хаммер" на смерть збив 10-річну Настю Артемову. Хоча водій 23-річний Кирило Островський спробував втекти, він був одразу затриманий і поміщений у СІЗО, в якому, як виявилося, не гаяв часу.

Майже мільйон доларів за 2 роки у СІЗО

Як повідомив у своєму Facebook голова Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Андрій Рубель, фігурант справи зміг стати "смотрящим" від злодійського світу за Лук’янівським СІЗО і за 2 роки зібрати у злодійський "общак" 35 мільйонів гривень (що за середнього курсу трохи більше мільйона доларів).

Зокрема, Островський, який отримав прізвисько "Хаммер", контролював незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території СІЗО та за рахунок цього поповнював так званий злодійський "общак".

Наразі йому загрожує відповідальність за ч.2, 3 ст.255-1 Кримінального кодексу України (встановлення чи розповсюдження злочинного впливу), що загрожує покаранням на строк до 13 років.

Той, хто дивиться за Лук’янівським у 24 роки – легко, якщо дядько-авторитет

Як повідомляв сайт Детектив-інфо, "дивлячим" за Лук’янівським СІЗО Кирило Островський став у 2019 році, приблизно через рік свого перебування у ньому.

Отримати таке "призначення" всього в 24 роки дуже почесно та відповідально у кримінальних колах, але як з’ясував раніше "Обозреватель", Кирило Островський походив по суті з сім’ї, для деяких членів якої кримінал не був чимось унікальним.

Так, його матір’ю є Любов Кириченко, старша сестра Олександра Кириченка, який і був господарем того самого "Хаммера", на якому Островський збив Настю Артемову. Але крім того, Олександр був кримінальним авторитетом на прізвисько Саша Оболонський, який фігурував у судових документах як організатор ОЗУ, що діяла на ринку київської нерухомості як шахраї.

У цій якості він затримувався СБУ і в 2018 році, але довести щось не вдалося, хоча обшук приніс непоганий улов у вигляді саморобної вогнепальної зброї та 300 набоїв до неї.

Саша Островський під час затримання Фото — Обозреватель

При цьому сам Саша Оболонський вирізнявся запальною вдачею, наприклад, одна з його судимостей пов’язана з вбивством рідного батька, а подряпина його "Бентлі" у 2016 році спонукала його порізати колеса авто, нібито винних у цьому. Інцидент потрапив на відео, але наслідків для нього не мав.

Словом, було кому "замовити слово" за Кирила Островського в Лук’янівському СІЗО, і він посів місце "смотрящого", яке стало вакантним після звільнення з ізолятора колишнього його тіньового "голови" — Альберта Хуснулліна на прізвисько "Алік", у листопаді 2019 року.

Мародер із Бучі – хто допомагав Кирилу "Хаммеру"

При цьому сам Островський якихось заслуг перед злодійським світом не мав, а його відомий кримінальний досвід за даними ЗМІ, обмежувався банальною бійкою, в чому молодик як боксер, явно розумівся. У такій ситуації було б надто легковажно покладатися лише на рекомендацію дядька і тому в його помічниках ходив досвідченіший авторитет.

Дядько та племінник під час дружнього застілля Фото — Обозреватель

Як повідомляв той самий Андрій Рубель, спільно з Островським у справі проходить кримінальний авторитет, відомий у злочинних колах під прізвисько "Боротьба". Він, будучи на волі, відповідав за передачу до слідчого ізолятора грошових коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності на території СІЗО. Він знімав кошти з банківських карток довірених осіб.

Як пояснили у поліції, сам "Боротьба" неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Востаннє загримів в ізолятор тимчасового тримання у березні 2022 року за співпрацю з окупаційними силами Росії та фактом мародерства у Бучі Київської області.

Подібне затримання мало місце у квітні, коли якогось авторитету та його 31-річного спільника затримали за крадіжки речей із будинків мешканців Бучі та перевіряли на причетність до співпраці з російськими окупантами.

Під прізвиськом "Боротьба" у кримінальних колах відомий такий собі Олексій Іващенко, 1979 року народження, який свого часу також встиг побувати "положенцем" (статус у злодійському світі трохи нижче "злодія в законі" — ред.) у Лук’янівському СІЗО і мав відношення до наркотрафіку у його стінах. Також авторитет потрапив до бази "Миротворця" з аргументацією: "Свідома участь у дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні".

Хаммер-Островський мав ось-ось вийти на волю

Цікаво, що сам Кирило Островський мав ось-ось вийти на волю, адже в серпні цього року він нарешті почув вирок за вбивство Насті Артемової – 4,5 роки, що з урахуванням його затримання у червні 2018 року мали закінчитися приблизно у січні 2023 року. року.

Затриманий за вбивство Островський почув свій вирок за 4 роки

Проте ще навесні 2021 року правоохоронці заявили, що до розповсюдження наркотиків у СІЗО причетний 30-річний смотрящий, засуджений за вбивство малолітньої дитини. Представники Островського повідомили ЗМІ, що він не має до цього жодного стосунку.

І ось через півтора роки після тієї події і буквально за пару місяців до ймовірного звільнення Лук’янівського СІЗО, "смотрящего", затримали за іншою статтею, яка може залишити його за ґратами вже на строк до 13 років.

Тим часом у вівторок, 29 листопада, заарештовано голову Української асоціації футболу Андрія Павелка. У чому його підозрюють ми розповіли тут.