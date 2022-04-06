"Смотрящий" от воров или самозванец: кто обмочил штаны при задержании СБУ в Павлограде

"Грозный" смотрящий города был напуган бойцами СБУ до конфуза

Немалый ажиотаж 6 апреля наделало видео задержания в городе Павлограде Днепропетровской области группы криминальных авторитетов, которое по данным СБУ терроризировало граждан и угрожало бойцам территориальной обороны города.

Видео задержания вызвало немалый резонанс из-за жесткости, проявленной бойцами СБУ, а также курьеза, случившегося с одним из задержанных – он намочил джинсы. А само задержание по данным местных телеграмм-каналов произошло еще 26 марта.

Мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook подтвердил факт задержания, заявив, что обмочившем штаны является некий "Малеля", который является "смотрящим" от "авторитета" Нарика и "вора-апельсина" Умки, сбежавшим из Днепра 25 февраля.

В социальной сети Facebook есть профиль на имя Артура Матраницкого, которым очевидно и является получивший такую неожиданную славу "Малеля".

"Цыган", "Чеба", Джаббаровы и другие: криминальные "расклады" Павлограда

Как сообщалось на Facebook-странице "Павлоград криминальный", в 2018 году криминальный мир города контролировался ОПГ "Цыгане", во главе которой якобы стоял известный боксер, уроженец города Руслан Оглу.

Последний тогда был уже президентом Житомирской областной федерации бокса, однако якобы контролировал криминальный мир Павлограда, представленный рядом групп, такими как ОПГ Александра Чебатаревского по кличке "Чеба", этническая ОПГ братьев Джаббаровых и другие.

Читайте также: Категория В регионах Рыночные войны: за что в Яремче могли убить Игоря Дутку по кличке «Сухой» Начиная с 2019 года погибший авторитет оказался втянут в конфликт вокруг одного из рынков города

Криминал в городе занимался рэкетом, торговлей наркотиками, разбойными нападениями, грабежами, кражами, незаконной добычей угля, созданием мошеннических колл-центров.

Однако в 2020 году ситуация изменилась – в сентябре Руслан Оглу умер в Германии, а в декабре была задержана ОПГ "Чебы".

Еще раньше, в 2019 году, один из братьев Джаббаровых – Парвиз, имел проблемы с судом из-за избиения им дизайнера павлоградской газеты и кражи, правда получил ли он в итоге тюремный срок – неизвестно.

Любопытно, что примерно в это время – в декабре 2020 года, Телеграмм-канал "Павлодарские аферисты" впервые сообщил о некоем авторитете Артуре по кличке "Малеле", как о "смотрящем" за Павлоградом, добавив, что он провел большую часть жизни за решеткой, относится к преступникам "старой волны" и будет бороться за город.

Малеля вскоре после выхода на свободу Источник - ТГ-канал "Павлоградские аферисты"

Смотрящим за Павлоградом с 2013 года на тот момент называли некоего Андрея Драганова по кличке "Дрон", который пользовался покровительством умершего в сентябре того же года Руслана Оглы. Однако вскоре его место занял Артур Матраницкий, что совпало с разгромом ОПГ Александра Чебатаревского по кличке "Чеба" менее чем через 2 недели.

По версии же издания Детектив-инфо "Малеля"-Матраницкий может быть членом ОПГ Джаббаровых или их "крышей" в Павлограде.

В пользу этого говорит и тот факт, что одним из задержанных по данным Телеграмм-канала "Очко дьявола" является некий Хамаля, которого тот же "Павлоград криминальный" называет одним из приближенных к братьям Джаббаровым, им якобы является некий Руслан Мунтанов.

Человек Нарика и Умки?

Согласно версии мэра Днепра Бориса Филатова "Малеля" является человеком днепровского "авторитетного бизнесмена" Александра Петровского, он же "Нарик" и "вора в законе" Сергея Оленийка-"Умки".

Где в настоящий момент находятся Александр Петровский и Сергей Олейник – неизвестно, правда по данным журналистки Кристины Бердинских, они сбежали заграницу уже после 24 февраля. Детектив-инфо утверждает, что "Умка" на 12 марта находился в одном из городов Западной Украины.

Александр Петровский имеет достаточно скандальную репутацию, а некоторые СМИ считают его якобы криминальным авторитетом, начинавшим еще в 90-е годы.

"Смотрящий" с плохой репутацией

Тем временем еще до войны с рф в той же группе "Павлоград криминальный" была выложена фотография "Малели" с указанием, что он называет себя "смотрящим" по городу.

17 февраля стало известно, что у "Малели" прошли обыски по 6 адресам, в ходе которых якобы было найдено оружие и наркотики. Причем адреса по которым проходили обыски, якобы принадлежали цыганам, что напоминает об ОПГ "Цыгане", частью которых является группировка братьев Джаббаровых.

Вместе с тем, поведение Артура Матраницкого-"Малели", о котором писали ТГ-каналы Павлограда, мало соотносится со статусом "смотрящего" за Павлоградом.

Так, Телеграмм-канал "Днепр оперативный" 24 марта распространил видео, на котором "Малеля" ворует духи из ТРЦ "Караван" в Днепре. Другой Телеграмм-канал сообщил, что после распространения видео, за духи "смотрящий" заплатил.

ТГ-канал "очко дьявола" писал, что за духи после скандала с видео кражи все-таки заплатили

Словом, не слишком похоже на поведение "смотрящего" и конфуз с намоченными во время задержания штанами явно не добавит уважения к "Малеле" в криминальном мире.

Сотрудники СБУ не только борются с криминалом, но и продолжают задерживать предателей Украины, сотрудничающих с российскими оккупантами, одним из них стал главный окружной прокурор Николаева Евгений Рябый.