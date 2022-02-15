Рыночные войны: за что в Яремче могли убить Игоря Дутку по кличке «Сухой»

Начиная с 2019 года погибший авторитет оказался втянут в конфликт вокруг одного из рынков города

Резонансное убийство в городе Яремче Ивано-Франковской области Игоря Дутки (он же криминальный авторитет "Сухой") может быть связано с местными рынками и неким Игорем Халамендой.

Последнего СМИ называют "криминальным хозяином" областного центра, известным под прозвищем "Бура". По информации прессы, он якобы контролирует наиболее прибыльный местный бизнес – рынки.

Погибшего Игоря Дутку называют приближенным к Игорю Халаменде. По одной из версий, именно причастность к работе местных рынков могла стоить ему жизни.

Центральный рынок для "центрового"

Главным рынком Ивано-Франковска, который контролировался Игорем Халамендой, является Центральный рынок города, с 1989 года находящийся на балансе областного потребительского союза. Облпотребсоюз в свою очередь сдал его в аренду ООО "Торговый сервис", которой владел Игорь Халаменда.

Впрочем, контроль осуществлялся не без труда – были суды, убийства – например, смерть в 2010 году совладельца "Торгового сервиса" бизнесмена из Надворной Владимира Олейника, якобы связанного с "авторитетом" из Львова по прозвищу "Копыто".

Еще ранее, в 2007 году, был тяжело ранен сам Игорь Халаменда, которого спасли от смерти и поставили на ноги в частной клинике в Израиле.

Но Центральный рынок с его 1300 торговыми местами оставался крупнейшим в Ивано-Франковске и, очевидно, его контроль стоил таких рисков.

Непосредственным арендатором рынка – ООО "Торговый сервис", кстати, какое-то время руководил Игорь Дутка. Нет, не убитый "Сухой", а куда более солидный человек – депутат Ивано-Франковского горсовета от Партии Регионов (кстати, как и сам Игорь Халаменда) и кандидат в нардепы от регионалов на выборах 2012 года.

Игорь Халаменда (на переднем плане) и Игорь Дутка на сессии Ивано-Франковского горсовета в 2007 году Источник - Курс.юа

Рейдерская атака на "центрового"

Очередной виток противостояния начался чуть более двух лет назад, когда неожиданно в составе учредителей "Торгового сервиса" случились изменения – в октябре 2019 года единоличным учредителем ООО стала некая Тамара Казанцева. Впрочем, уже в ноябре в фирму вернулись "старые" учредители — Игорь Халаменда и Сергей Мисюра.

Игоря Халаменду не пускают в офис "Торговой системы" Источник фото - Galka.if.ua

В июле 2020 года ситуация повторяется – место Игоря Халаменды занимает некая кипрская фирма "ТАНКМАР ШИПІНГ КО ЛТД", в сентябре Халаменда возвращается в соучредители, а в октябре вместо него снова числятся киприоты.

В январе 2021 года Игорь Халаменда снова становится соучредителем "Торгового сервиса", однако уже в феврале его фамилия исчезает из списка владельцев ООО и пока больше не возвращается.

Местное издание "Франковск24", объясняет это "рейдерской атакой", во главе которой якобы стояли Игорь Дутка-"Сухой", "авторитетный предприниматель" Мирослав Кальян, он же "Патлатый", и, как утверждает издание, местный застройщик с неоднозначной репутацией Иван Мельник.

Мирослав Кальян во время рейдерского захвата рынка Источник фото - Galka.if.ua

Покушения на предателей?

Как писалось выше, по данным местных СМИ, Игорь Дутка-"Сухой" был близок к Игорю Халаменде, более того, именно последний якобы спас жизнь своему подручному после тяжелого ранения в 2017 году. Тогда в ходе "разборки" у местного ресторана "Pasage Gartenberg" он получил тяжелое ранение в грудь и лечился в Израиле, как сам Халаменда-"Бура" десятью годами ранее.

Таким образом, если "Сухой" действительно имел отношение к рейдерству ООО "Торговый сервис" в 2019 году, иначе как предательство, это назвать трудно.

Интересно, что в августе 2021 года были задержаны двое киллеров, которые должны были расстрелять местного предпринимателя. По данным сайта "Курс", жертвой покушения должен был стать Мирослав Кальян-"Патлатый".

Но, что интереснее всего, по данным того же "Франковска24", якобы с начала февраля Центральный рынок вернулся под неформальный контроль Игоря Халаменды, так что убийство "Сухого"-Дутки выглядит весьма подозрительно. Более того, материал об этом появился на сайте в день убийства самого "Сухого".

Тем временем на днях из столицы был в третий раз депортирован "вор в законе" Нукри Дочия, пытающийся установить контроль над частью криминального мира столицы, за которым могут стоять два криминальных клана.