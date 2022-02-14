Криминального авторитета убили в Ивано-Франковской области во время приема у стоматолога: подробности

Игоря Дутку уже не в первый раз пытались убить

В Яремче Ивано-Франковской области 14 февраля убили криминального авторитета Игоря Дутку по прозвищу "Сухой" в то время, когда он был на приеме у стоматолога.

Об этом сообщает издание " Курс ".

В 18:45 местной полиции позвонил по телефону врач-стоматолог и сообщил об убийстве в клинике. Во время приема пациента в кабинет ворвался неизвестный мужчина, несколько раз выстрелил в пациента и скрылся. Оказалось, что жертвой был Игорь "Сухой" Дутка. Во время оказания медицинской помощи он скончался.

Игорь "Сухой" Дутка

Обстоятельства на месте происшествия выясняют криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа. В Ивано-Франковской области была объявлена специальная полицейская операция. Подозреваемый ищут оперативные службы и наряды полиции.

Отметим, что в 2017 году Игоря Дутку уже пытались убить. Тогда в местном ресторане произошла перестрелка с участием минимум пяти человек, в результате которой "Сухой" получил ранение грудной клетки.

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