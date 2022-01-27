Четверо мужчин и одна женщина: названы имена жертв "днепровского стрелка" Артема Рябчука

Нацгвардеец добивал своих жертв "контрольными" выстрелами, потому шансов выжить у них не было.

В Днепре жертвами стрельбы на территории Южного машиностроительного завода, которую устроил 20-летний нацгвардиец Артемий Рябчук, стали 5 военнослужащих. Среди погибших четверо мужчин и одна женщина. Стали известны их имена.

Информацию о погибших во время стрельбы обнародовало командование Нацгвардии Украины.

В результате стрельбы погибли:

Александр Буганов — старший лейтенант, начальник караула, 1987 года рождения;

— старший лейтенант, начальник караула, 1987 года рождения; Артем Левковский — помощник начальника караула, 2000 год рождения;

— помощник начальника караула, 2000 год рождения; Александр Драган – младший сержант, 1997 год рождения;

– младший сержант, 1997 год рождения; Леонид Черник — старший солдат, 2002 год рождения;

— старший солдат, 2002 год рождения; Вера Лебединец – 1986 год рождения, контролер КПП.

"Командование и личный состав выражают соболезнования родным и близким погибших во время произошедшего в Днепре чрезвычайного происшествия", — говорится в сообщении.

Также в сети появились имена пяти раненых лиц — отмечается, что в их числе Денис Наместник (2002 г.р.), Владислав Гулида (1999 г.р.), Игорь Семенченко (1997 г.р.), Жанна Шарова, Евгений Мачула (2001 г.р.). Пока известно, что состояние трех пострадавших оценивают как крайне тяжелое, а жизни еще двоих ничего не угрожает.

Также в сети появилось фото погибших (18+) в результате стрельбы. По этическим соображениям на сайте публиковать их не можем, но кадры доступны в Telegram-канале "Телеграфа".

Напомним, что трагедия на "Южмаше" произошла в 3:40 ночи 27 января, когда нацгвардейцам раздавали оружие. В момент получения автомата АК-47 Артем Рябчук начал стрелять по сослуживцам, позже появилось видео расстрела. Стрелка удалось задержать в пригороде Днепра, при нем было оружие.