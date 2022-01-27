Появилось фото бойца Нацгвардии, расстрелявшего сослуживцев в Днепре
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Мужчина из автомата убил 5 человек и стольких же ранил.
Стрельбу на территории Южного машиностроительного завода в Днепре устроил 20-летний военнослужащий Нацгвардии. Мужчине удалось скрыться с места преступления и сейчас его разыскивают.
Об этом в четверг, 27 января, сообщает Министерство внутренних дел.
В ведомстве подтвердили, что трагедия произошла в 3:40 ночи 27 января. Нацгвардеец Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения во время выдачи оружия расстрелял караул сослуживцев и скрылся с места преступления.
В городе ввели спецоперацию "Сирена", а по тревоге подняли весь личный состав Нацполиции и Нацгвардии.
Источники "Телеграфа" в правоохранительных органах сообщили, что разыскиваемый 20-летний Нацгвардеец родился в Измаиле Одесской области, а до срочной службы учился в Измаильском аграрно-техническом колледже. Среди особых примет Артемия Рябчука — у него среднее телосложение, рост 194 сантиметра, короткие волосы черного цвета и карие глаза. Татуировки на теле отсутствуют. Также известно, что на службу в Нацгвардии молодого человека призвали 21 октября 2021 года.
Фото разыскиваемого:
Отмечается, что 20-летний Артемий Рябчук из автомата расстрелял 10 человек, из которых пятеро скончались на месте, еще 5 получили ранения. Среди погибших четверо мужчин и одна женщина, погибшая при оказании медицинской помощи пострадавшим.
Мотивы злоумышленника пока неизвестны. На место преступления выехал командующий Нацгвардией генерал-полковник Николай Балан.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Сумской области официально объявили в розыск 20-летнего Владимира Василенко, связь с которым оборвалась еще в конце октября.
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