Появилось фото бойца Нацгвардии, расстрелявшего сослуживцев в Днепре

Мужчина из автомата убил 5 человек и стольких же ранил.

Стрельбу на территории Южного машиностроительного завода в Днепре устроил 20-летний военнослужащий Нацгвардии. Мужчине удалось скрыться с места преступления и сейчас его разыскивают.

Об этом в четверг, 27 января, сообщает Министерство внутренних дел.

В ведомстве подтвердили, что трагедия произошла в 3:40 ночи 27 января. Нацгвардеец Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения во время выдачи оружия расстрелял караул сослуживцев и скрылся с места преступления.

В городе ввели спецоперацию "Сирена", а по тревоге подняли весь личный состав Нацполиции и Нацгвардии.

Источники "Телеграфа" в правоохранительных органах сообщили, что разыскиваемый 20-летний Нацгвардеец родился в Измаиле Одесской области, а до срочной службы учился в Измаильском аграрно-техническом колледже. Среди особых примет Артемия Рябчука — у него среднее телосложение, рост 194 сантиметра, короткие волосы черного цвета и карие глаза. Татуировки на теле отсутствуют. Также известно, что на службу в Нацгвардии молодого человека призвали 21 октября 2021 года.

Фото разыскиваемого:

В расстреле военных подозревают 20-летнего Нацгвардейца Артемия Рябчука

Отмечается, что 20-летний Артемий Рябчук из автомата расстрелял 10 человек, из которых пятеро скончались на месте, еще 5 получили ранения. Среди погибших четверо мужчин и одна женщина, погибшая при оказании медицинской помощи пострадавшим.

Мотивы злоумышленника пока неизвестны. На место преступления выехал командующий Нацгвардией генерал-полковник Николай Балан.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Сумской области официально объявили в розыск 20-летнего Владимира Василенко, связь с которым оборвалась еще в конце октября.