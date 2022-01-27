Пятеро убитых и столько же раненых: в Днепре военный из автомата расстрелял сослуживцев и сбежал (фото и видео)

Последний раз преступника видели в районе ракетно-космического колледжа.

В Днепре в ночь на четверг, 27 января, в районе Южного машиностроительного завода военный из автомата АК-47 расстрелял своих сослуживцев и скрылся с места преступления. На данный момент известно как минимум о 5 погибших и таком же числе раненных.

Как сообщает местное издание "Информатор", инцидент произошел около 3:50 часов ночи.

Предварительно известно, что 20-летний солдат-срочник зашел в оружейную комнату части и взял оттуда автомат АК-47 и патроны. После этого военный начал стрелять в своих сослуживцев. На момент стрельбы в караульном помещении находилось 22 солдата, из числа которых лишь двоим удалось выбежать на улицу и вызвать полицию и скорую.

По информации патрульных, во время стрельбы погибли по меньшей мере 5 человек. Местный Telegram-канал "Днепр Оперативный" уточнил, что в числе погибших 4 мужчин и 1 женщина. Еще 5 человек получили ранения.

На место происшествия съехались несколько патрулей полиции

Также работали кареты скорой помощи

Фото: Платон Бережной, "Информатор"

Военному, который открыл огонь по сослуживцам, удалось скрыться с места преступления. В Днепре ввели план "Сирена" и разыскивают подозреваемого. Последний раз стрелка видели на улице Макарова, 27 возле ракетно-космического колледжа в камуфляжной форме. Преступник может быть вооружен.

Последний раз стрелка видели на улице Макарова, 27

Ранее "Телеграф" сообщал, о разбойном нападении на частную собственность в Индустриальном районе города Днепр. Воры, пришедшие за чем-то ценным, устроили стрельбу, завидев хозяина участка.