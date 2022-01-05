Укр

В Днепре в частный дом ворвались люди в балаклавах и открыли огонь: что известно (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
42
Неизвестные залезли во двор частного дома в поисках наживы Новость обновлена 05 января 2022, 14:38
Неизвестные залезли во двор частного дома в поисках наживы

Хозяина ранили, когда он решил проверить, почему сработали датчики движения

Ночью 5 января в Индустриальном районе Днепра произошло разбойное нападение на одно из частных домовладений. Примечательно, что воры, пришедшие за чем-то ценным, устроили стрельбу, завидев хозяина участка.

Подробности сообщают в Telegram-канаде "Труха Днепр".

Инцидент произошел в одном из домов по улице Араратской. Хозяин оборудовал дом специальными датчиками движения, поэтому пошел оценить ситуацию, когда те сработали около часу ночи.

Красным выделена Араратская улица
Красным выделена Араратская улица

На улице он обнаружил двоих неизвестных, лица которых были спрятаны под балаклавами. Завидев хозяина домовладения, воры тут же открыли стрельбу. Одна из пуль попала в цель — мужчина получил ранение в ногу. Однако ему удалось добраться до дома, где он и укрылся от дальнейшего нападения.

На снегу во дворе остались гильзы от пуль
На снегу во дворе остались гильзы от пуль

По приезду полиции выяснилось, что воры сбежали, однако прежде успели "прихватить" из автомобиля крупную сумму денег. Конкретное количество украденного не разглашается.

Мужчина был ранен в ногу
Мужчина был ранен в ногу

По итогу пострадавший был отправлен в больницу для получения необходимой помощи. Полицейские занимаются выяснением личности нападавших.

Первые дни 2022 года для жителей Днепра стали весьма насыщенными на различные чрезвычайные происшествия. Как уже сообщал "Телеграф", один из жителей города разбился насмерть, катаясь вместе с дочерью на санках.

Также мы писали, почему желание сделать оригинальное селфи едва не стоило днепрянину жизни.

Теги:
#Днепр #Стрельба #Кража
В Алматы горят машины
Новости СНГ
Протестующие отбирают автоматы и жгут дома, военные уносят раненых: в Казахстане - настоящее "поле боя" (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Алматы горят машины
Протестующие отбирают автоматы и жгут дома, военные уносят раненых: в Казахстане - настоящее "поле боя" (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Сколько будет стоить недвижимость в Украине в 2022 году
Рынок недвижимости замер в ожидании: что будет с ценами на квартиры в 2022 году
Дата публикации
Категория
Дакар-2022
Украина на "Дакаре": кто и на чем гоняет по пустыне на престижном ралли-рейде
Дата публикации
Категория
Елена Блиновская - автор популярного марафона
Инфоц**анка или реальный бизнес-тренер? Кто такая Елена Блиновская и почему все обсуждают ее интервью Собчак
Дата публикации
Категория
Выявить "Флурону" можно только по результатам тестирования на коронавирус и грипп
Новый вирус "Флурона" атакует Европу: главные симптомы, тяжесть болезни и способы защититься