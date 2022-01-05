В Днепре в частный дом ворвались люди в балаклавах и открыли огонь: что известно (фото)

Хозяина ранили, когда он решил проверить, почему сработали датчики движения

Ночью 5 января в Индустриальном районе Днепра произошло разбойное нападение на одно из частных домовладений. Примечательно, что воры, пришедшие за чем-то ценным, устроили стрельбу, завидев хозяина участка.

Подробности сообщают в Telegram-канаде "Труха Днепр".

Инцидент произошел в одном из домов по улице Араратской. Хозяин оборудовал дом специальными датчиками движения, поэтому пошел оценить ситуацию, когда те сработали около часу ночи.

Красным выделена Араратская улица

На улице он обнаружил двоих неизвестных, лица которых были спрятаны под балаклавами. Завидев хозяина домовладения, воры тут же открыли стрельбу. Одна из пуль попала в цель — мужчина получил ранение в ногу. Однако ему удалось добраться до дома, где он и укрылся от дальнейшего нападения.

На снегу во дворе остались гильзы от пуль

По приезду полиции выяснилось, что воры сбежали, однако прежде успели "прихватить" из автомобиля крупную сумму денег. Конкретное количество украденного не разглашается.

Мужчина был ранен в ногу

По итогу пострадавший был отправлен в больницу для получения необходимой помощи. Полицейские занимаются выяснением личности нападавших.

Первые дни 2022 года для жителей Днепра стали весьма насыщенными на различные чрезвычайные происшествия. Как уже сообщал "Телеграф", один из жителей города разбился насмерть, катаясь вместе с дочерью на санках.

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