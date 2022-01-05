У Дніпрі до приватного будинку увірвалися люди у балаклавах та відкрили вогонь: що відомо (фото)

Господаря поранили, коли він вирішив перевірити, чому спрацювали датчики руху

Вночі 5 січня в Індустріальному районі Дніпра стався розбійний напад на одне із приватних домоволодінь. Відомо, що злодії, що прийшли за чимось цінним, вчинили стрілянину, побачивши господаря ділянки.

Подробиці повідомляють у Telegram-канаді "Труха Днепр".

Інцидент стався в одному з будинків на вулиці Араратській. Господар обладнав будинок спеціальними датчиками руху, тож пішов оцінити ситуацію, коли ті спрацювали близько першої години ночі.

Червоним виділено Араратську вулицю

На вулиці він виявив двох невідомих, обличчя яких були сховані під балаклавами. Побачивши господаря домоволодіння, злодії відразу відкрили стрілянину. Одна з куль потрапила в ціль — чоловік отримав поранення в ногу. Проте йому вдалося дістатися до будинку, де він і сховався від подальшого нападу.

На снігу на подвір’ї залишилися гільзи від куль

Після приїзду поліції з’ясувалося, що злодії втекли, проте насамперед встигли "прихопити" з автомобіля значну суму грошей. Конкретна кількість вкраденого не розголошується.

Чоловік був поранений у ногу

Врешті-решт потерпілого було відправлено до лікарні для отримання необхідної допомоги. Поліцейські займаються з’ясуванням особи нападників.

Перші дні 2022 року для мешканців Дніпра стали дуже насиченими на різноманітні надзвичайні події. Як уже повідомляв "Телеграф", один із мешканців міста розбився насмерть, катаючись разом із дочкою на санчатах.

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