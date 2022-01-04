У Дніпрі селфі на мосту мало не обернулося трагедією (фото)
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У чоловіка замерзли пальці і він не зміг перелізти назад через огорожу
У Дніпрі чоловік переліз через поручні Нового мосту у спробі зробити вдале фото, проте мало не загинув.
Про інцидент, що трапився 2 січня, повідомив місцевий Telegram-канал "Х***вий Дніпро".
Повідомляється, що правоохоронці отримали виклик щодо спроби суїциду. Молодий чоловік нібито мав намір стрибнути з Нового мосту.
Після прибуття на місце події з’ясувалося, що про жодне самогубство молодик не думав, а лише мав намір зробити вдале селфі з мосту. Саме для цього він переліз через огорожу моста, а повернутись не зміг, оскільки в нього замерзли пальці на руках.
Варто зазначити, що користувачі мережі у версію того, що чоловік просто хотів зробити фотографію, не повірили. На думку громадян, це була спроба суїциду, однак в останній момент хлопець передумав, тому довелося викликати поліцію та знімати його з мосту. За такий необачний вчинок горе-фотографа назвали не найцензурнішими словами.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в одному із населених пунктів Херсонської області, фотографуючись на льоду, у воду провалилися двоє дітей. Тіла обох хлопчиків діставали водолази.
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