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У Дніпрі селфі на мосту мало не обернулося трагедією (фото)

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Горе-фотографа з мосту знімали поліцейські
Горе-фотографа з мосту знімали поліцейські

У чоловіка замерзли пальці і він не зміг перелізти назад через огорожу

У Дніпрі чоловік переліз через поручні Нового мосту у спробі зробити вдале фото, проте мало не загинув.

Про інцидент, що трапився 2 січня, повідомив місцевий Telegram-канал "Х***вий Дніпро".

Повідомляється, що правоохоронці отримали виклик щодо спроби суїциду. Молодий чоловік нібито мав намір стрибнути з Нового мосту.

Після прибуття на місце події з’ясувалося, що про жодне самогубство молодик не думав, а лише мав намір зробити вдале селфі з мосту. Саме для цього він переліз через огорожу моста, а повернутись не зміг, оскільки в нього замерзли пальці на руках.

Молодий чоловік переліз через огорожу мосту, а назад повернутися не зміг
Молодий чоловік переліз через огорожу мосту, а назад повернутися не зміг

Варто зазначити, що користувачі мережі у версію того, що чоловік просто хотів зробити фотографію, не повірили. На думку громадян, це була спроба суїциду, однак в останній момент хлопець передумав, тому довелося викликати поліцію та знімати його з мосту. За такий необачний вчинок горе-фотографа назвали не найцензурнішими словами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в одному із населених пунктів Херсонської області, фотографуючись на льоду, у воду провалилися двоє дітей. Тіла обох хлопчиків діставали водолази.

Теги:
#Дніпро #Міст #Суїцид #Фото
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