Укр

В Днепре селфи на мосту чуть не обернулось трагедией (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Горе-фотографа с моста снимали полицейские
Горе-фотографа с моста снимали полицейские

У мужчины замерзли пальцы и он не смог перелезть обратно через ограждение

В Днепре молодой человек перелез через перила Нового моста в попытке сделать удачное фото, однако чуть не погиб.

Об инциденте, случившемся 2 января, сообщил местный Telegram-канал "Х***вый Днепр".

Сообщается, что правоохранители получили вызов о попытке суицида. Молодой человек якобы намеревался пригнуть с Нового моста.

По прибытию на место происшествия выяснилось, что ни о каком самоубийстве молодой человек не думал, а лишь намеревался сделать удачное селфи с моста. Именно для этого он перелез через ограждение моста, а вернутся не смог, поскольку у него замерзли пальцы на руках.

Молодой человек перелез через ограждение моста, а обратно вернуться не смог
Молодой человек перелез через ограждение моста, а обратно вернуться не смог

Стоит отметить, что пользователи сети в версию того, что мужчина просто хотел сделать фотографию, не поверили. По мнению граждан, это была попытка суицида, однако в последний момент парень передумал, поэтому пришлось вызывать полицию и снимать его с моста. За такой опрометчивый поступок горе-фотографа окрестили не самыми цензурными слова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в одном из населенных пунктов Херсонской области, фотографируясь на льду, в воду провалились двое детей. Тела обоих мальчиков доставали водолазы.

Теги:
#Днепр #Мост #Суицид #Фото
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