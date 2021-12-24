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Смертельна гра на тонкій кризі: на Херсонщині трагічно загинули двоє дітей (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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В Україні за одну добу троє дітей провалилися під лід Новина оновлена 24 грудня 2021, 10:53
В Україні за одну добу троє дітей провалилися під лід

Вечірні забавки двох друзів закінчилися страшною трагедією

В одному з населених пунктів Херсонської області, граючись на кризі, під лід провалилися двоє дітей. Тіло обох хлопчиків вже знайшли водолази.

Як повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій, трагічна подія трапилася увечері 23 грудня на ставку у селі Роздольне, що в Каховському районі.

Два хлопчики дев'яти та десяти років гралися на тонкій кризі. Раптово лід розколовся і діти попадали у воду. На жаль, вижити жодному з них не вдалося. Вже о пів на десяту фахівці рятувальної служби дістали тіло одного маленького потопельника з півтораметрової глибини за 7 метрів від берега. Замерзлий труп другого хлопця виявили та вилучили з водойми приблизно через дві години.

Рятувальники виймають тіла дітей із крижаної води
Рятувальники виймають тіла дітей із крижаної води

Ще один трагічний інцидент, пов'язаний з водою трапився на Кіровоградщині у місті Кропивницькому, де під лід провалилася школярка.

Подія трапилася неподалік однієї з гімназій, яку в цей момент відвідував місцевий лікар та директор обласного онкодиспансеру. Чоловік не розгубився та, попросивши мотузку, одразу кинувся на допомогу постраждалій.

Лікар рятує дівчинку, яка провалилася під лід
Лікар рятує дівчинку, яка провалилася під лід

Підбігши до води, медик зняв із себе увесь одяг, підповз по кризі до дівчинки та обережно витягнув її на берег. На щастя, дитина перебувала у задовільному стані. Її госпіталізували до лікарні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Житомирі в технічній водоймі одного з коледжів знайшли тіла двох студентів цього навчального закладу. Припускають, що хлопці провалилися під воду, коли знімали селфі, але товариші загиблих у таку версію слудства не вірять.

Теги:
#Херсонщина #ДСНС #Лід #Діти
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