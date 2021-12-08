"Не самі, їм хтось допоміг": друзі загиблих у Житомирі студентів розповіли про загадкову смерть на озері (фото, відео)

Про Назара та Ярика згадують тільки добре: друзі не вірять, що вони могли загинути випадково

У Житомирі розслідують загадкову смерть двох студентів аграрного коледжу — Назара та Ярослава, тіла яких знайшли у технічній водоймі на території гуртожитку.

Про те, що могло статися в ніч на 6 грудня, розповіли співробітники гуртожитку та друзі загиблих, які припускають: це був не нещасний випадок. Про це повідомляє телеканал СК1.

Відомо, що студенти 18 та 20 років були сусідами по кімнаті та ввечері вийшли прогулятися. Тривогу забили вже вранці, коли хлопці не прийшли на заняття: обидва добре вчилися і ніколи не прогулювали, тож у коледжі запідозрили недобре.

Назар і Ярослав були душею компанії, чудово вчилися і не були помічені в жодних конфліктах

Друг дитинства та сусід по кімнаті невдовзі побачив яскраву куртку одного з хлопців біля технічного озера, куди викликали поліцію та водолазів. На жаль, здогади підтвердилися: Ярик і Назар потонули, що підтвердив попередній висновок судмедекспертів.

У коледжі кажуть, що стався нещасний випадок: мовляв, один із хлопців пішов льодом і провалився, а другий нібито помчав на допомогу другу… Але вірять у цю версію не всі.

"Я просто знаю, що вони такого самі не зроблять. Упевнений, що вони не самі, хтось їм допоміг", — каже друг загиблих.

Вторить йому й інший студент: "Всі у коледжі обговорюють, що вони пішли перевірити лід і покататися. Один провалився, другий пішов рятувати. Але це не факт. Ще два хлопці якихось було... Може їм хтось допоміг".

У крові Назара та Ярика алкоголю не було. За фактом їхньої смерті триває розслідування.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у цій же області сталася смертельна ДТП, в якій загинули троє людей. Життя цілої родини забрала дорожня аварія на трасі "Київ-Чоп".