Ціла сім’я розбилася в аварії під Житомиром: батько з дітьми загинули, мати у лікарні (фото)

Жінка втратила сім’ю через невдалий маневр.

На трасі Київ-Чоп у Житомирській області легковик Daewoo Lanos зіштовхнувся лоб у лоб з вантажівкою DAF. Внаслідок ДТП загинув чоловік та двоє дітей.

Про це поінформував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Фейсбуку.

За його словами, подія сталася на 141 км траси близько 17:40. Попередньо встановлено, що жінка за кермом легковика виїхала на зустрічну смугу, де й сталося зіткнення.

Її чоловік, а також двоє дітей 2010 та 2016 років народження загинули на місці. Саму жінку доправили до лікарні з тяжкими травмами.

Білошицький зазначив, що до таких тяжких наслідків призвела низка факторів, серед яких ризикований виїзд на "зустрічку", літня гума, непристебнуті ремені та відсутність дитячих крісел.

"Здійснюючи маневр із виїздом на зустрічну смугу, три рази переконайтесь, чи дійсно це безпечно і, чи зможете ви завершити цей маневр вчасно. Якщо є сумніви хоча б трохи — краще не виїжджайте за зустрічну", — додав він, вказавши, що краще трохи запізнитися, ніж втратити життя.

ДТП у Житомирі

Варто зазначити, що в цьому районі 5 грудня, судячи з карт, сталося більше однієї ДТП.

Місце ДТП

Як повідомлялося раніше, у Києві співробітник поліції на "Фольксвагені" протаранив "Таврію". Внаслідок зіткнення двоє людей загинули.