Поліцейський спричинив аварію із двома загиблими під Києвом (відео моменту)

Водія перевірять на наявність алкоголю у крові

Близько 23 години у суботу, 4 грудня, під Києвом сталася аварія за участю співробітника поліції. На жаль, ДТП закінчилося летально для двох учасників.

Подробиці повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Відомо, що за кермом особистого автомобіля марки Volkswagen Passat знаходився 32-річний коп. Він їхав у бік села Нові Петрівці, причому на величезній швидкості, що підтверджується відеозаписом.

Якоїсь миті Volkswagen зіткнувся на шосе із "ЗАЗ-Таврія", в якій знаходилося троє людей. Під час зіткнення машина значно пошкодилася, рятувальникам довелося розрізати метал, щоб дістатися до людей.

Від травм на місці помер 23-річний пасажир "ЗАЗ". 23-річного водія авто та 22-річну пасажирку було госпіталізовано, проте дівчину лікарям так і не вдалося врятувати. Вона померла у лікарні.

Поліцейський же, який перебуває за кермом "фольксвагена", був направлений до медичних установ для здавання аналізів. Його кров перевірять на наявність алкоголю.

Після обстеження у медиків чоловіка затримали за ст. 208 КК України. Зазначимо, що розслідуванням займаються працівники ДБР.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про видовищну аварію за участю таксі, яка сталася в Києві на бульварі Вернадського. Травми отримала пасажирка, яка скористалася послугами Uklon.